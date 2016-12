Actualité :

Au 11 janvier 2015 :

NADEJDA a sorti un EP (4 titres) nommé L'n'G le 6 décembre. Il témoigne de l'évolution du groupe depuis la sortie de son 1er album (éponyme) en novembre 2012. Un clip a été mis en ligne pour le morceau " Ladies and gentlemen ", premier titre de l'EP.

Nous travaillons à la promotion du nouvel EP (chroniques, interviews, diffusion) et recherchons un maximum de dates de concert pour présenter le travail du groupe à un public toujours plus nombreux.

Line Up :

MARTIN Jonathan : Guitare et chant

GOURONG Corentin : Batterie

MATRAT Rémi : Saxophone

VIERNE Hugues : Basse

Biographie :

Le soleil se lève à l'est, le rock aussi !

NADEJDA c'est d'abord une histoire de passion qui débute à Lyon en 2011 avec une formation chant/guitare, saxophone baryton, basse et batterie, pleine d'énergie et à la gouaille des rockeurs sans artifices que ses membres sont depuis toujours. Initiée par John (guitare-chant) et Rémi (saxophone-chant) autour de chant diphonique et boucles de guitare, l'identité du groupe s'est construite pas à pas. Les textes, d'où transpire un regard lucide et révolté, sont le socle autour duquel le son se cherche. L'arrivée des nouveaux membres conduira à une affirmation du style : Corentin (batterie) rejoindra le groupe trois mois plus tard, puis l'intégration d'Hugues (basse) en 2013 ne fera que canaliser le groupe vers un son plus homogène et définitivement rock.

" Lorsque quatre musiciens talentueux se retrouvent pour jouer une musique aussi riche et originale, ça mérite de prendre le temps de les découvrir. [...] Le résultat est une musique très festive, plaisante et à la gaieté contagieuse. " "Kouni", pour le webzine musical Sons Of Metal

Influencés par Noir Désir, Tom Waits, Les Rolling Stones, et plus généralement le blues et le jazz, ces quatre musiciens d'expérience mêlent leur savoir-faire et leur passé musical, pour présenter des compos baignant dans un univers rock et poétique, sans jamais perdre l'envie d'en

découdre. En décembre 2014, le groupe sort un EP intitulé " L'n'G " pour " Ladies and Gentlemen " : "Ca sonne toujours aussi gras, pêchu, et plein d'émotions cuivrées..." Arnaud Bonpublic.