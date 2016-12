Actualités: Au 05 Juin 2016: Nagas sort son nouveau Clip Au 1er Mai 2016: NAGAS vient tout juste de publier son 3ème album intitulé "A la lueur du temps", toujours 100% auto-produit. L'album est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour soutenir ce nouvel opus, le groupe a publié un clip vidéo pour la chanson Mille brouillards, réalisé par Reenox qui a déjà réalisé le clip de Café noir, issu du précédent album. NAGAS va prochainement tourner son second clip, toujours sous la caméra de Reenox, et sera présent au festival Inglorious Festival de VERDUN (55) les 3 et 4 juin et au festival Zicacharny à CHARNY (55) le 25 juin. Line Up: Rodrigue Muller: Chanteur/auteur

Hugues Gervasi: Guitariste/compositeur

Gregory Vasson: Bassiste/compositeur

Sébastien Sauce: Batteur/compositeur

Gautier Lombart: Clavieriste/compositeur Biographie: Après s'être présenté sous différentes formations à la fin des années 90, c'est en 2003 que Nagas prend vie sous une forme définitive. Rod, chanteur et guitariste, est le songwriter du groupe, à la voix éraillée et aux textes équivoques. Greg, à la basse, est plus particulièrement connu sous le nom de Sexy Boy de part son imparable jeu d'épaules. Tano, batteur et choriste à ses heures, est le maître en matière d'arrangements et de feeling sur chacun des morceaux du groupe. Et enfin Hugo à la guitare, faute de ne pas être un chanteur émérite, apporte sa griffe aux titres par des riffs cinglants et sans prétention. Pendant quelques temps, Nagas écume les bars et se produit un peu partout en Lorraine. En 2005, une démo 5 titres voit le jour et le groupe assure la 1ère partie de Deportivo à Verdun (55), suivie d'un clip vidéo réalisé par Sylvain Nova pour le titre "Parler de toi" avec l'aimable participation de Marie Loisel. En 2006, Nagas participe au tremplin Emergenza et atteint la 2ème place en finale régionale qui se déroule au Pub Rock Paulette, salle mythique en Lorraine. En fin d'année, le groupe assure la 1ère partie d'Arkol aux Trinitaires de Metz (57). En 2007, Nagas publie son 1er album intitulé "Symbiose", enregistré au studio AESES de Stenay (55) et mixé au studio AMPER à Clouange (57).

Entièrement auto-produit l'album est dupliqué à 1000 exemplaires et distribué durant les concerts. Le groupe participera ensuite au festival JDM avec Eiffel et Jacques Higelin. En 2008, Nagas signe un contrat de distribution numérique avec le label digital Believe. Les chansons du groupe sont désormais disponibles sur toutes les plate-formes de téléchargement légal (iTunes, Emusic, Amazon,...) ainsi que sur les sites d'écoute en streaming (Deezer). La même année, le groupe assurera, la 1ère partie de Blankass à Terville (57), puis de Destruction Incorporated à Sarreguemines (57). En 2009, Nagas décide d'enregistrer et d'autoproduire son 2ème album avec la même équipe. France 3 Lorraine en profite pour diffuser un cours reportage sur l'enregistrement qui se déroule au studio AESES. Début 2010 sort " un autre jour ", nouvel album de Nagas : 1000 copies sont publiées.

S'enchainent alors quelques interviews promotionnelles sur des radios locales (Radio Déclic, Meuse FM, Ange Radio...) et web radios (Rock en Folie, Radio Musicos, ...). Le groupe continue à se produire sur les différentes scènes de la région Lorraine, ainsi que sur Paris. En 2011, Nagas tourne le clip de " Café Noir " sous la caméra de Reenox, réalisateur lorrain.

Le clip est mis en ligne sur le net (YouTube, Dailymotion,...) et est également diffusé sur quelques chaines TV indépendantes (No Life, TV Corse, ...). En 2012, le groupe est invité sur le plateau de TV Mirabelle, chaine locale en Lorraine, pour y promouvoir le clip de " Café Noir " et en profite pour jouer le titre " A l'instant " en acoustique. De 2013 à 2014, Nagas passe la plupart de son temps en répétition et en studio pour peaufiner ses dernières compositions. En 2015, le groupe publie son 3ème opus intitulé " A la lueur du temps ", reflet du temps qui passe mais qui n'altère pas l'envie des musiciens de proposer ses chansons à son public fidèle.

Comme pour les précédents, l'album est pressé à 1000 copies.

Le clip " Mille Brouillards " sert de support promotionnel.