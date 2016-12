les menbres de Nayi ont joué dans diffèrentes formations : lulu berlue, dryade, bifidus actif, mikey roots, sakazic et auguste from the wood. Ils ont aussi partagé la scène et les festivals avec de nombreux groupes: zenzile, freedom for king kong, léoparleur, les fils de teuphu, etc.

45 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line