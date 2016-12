Actualité: Au 10 Octobre 2016: Néniéco vous invite à visionner leur passage a la final régional du tremplin Emergenza, la vidéo ici: Au 25 Septembre 2016: le groupe Néniéco, vous informes que des dates ont été fixées pour leur session d'enregistrement : du 12 juin au 14 juin. Leur concert du 14 octobre est maintenu et il se déroulera au Passe Temps (7 rue du Gaillon 14000 CAEN) à partir de 20h. Au 19 Juin 2016 : Laurie TARDIVEL, violoniste a intégré le groupe il y a quelques jours. Le groupe l'a repéré lors d'un atelier musique au lycée Louis Liard de Falaise (dans lequel certains membres du groupe jouent). De plus, ce samedi 18 juin, ils ont participé au Tremplin de Musiques Actuelles de Falaise et sont arrivés Premier. Ils ont donc l'opportunité de passer trois jours en studio d'enregistrement. Au 31 Mai 2016: Le groupe a fini 5eme à l'épreuve du BBC d'Emergenza et a donc fini cette expérience dans le festival. Le groupe recherche toujours des endroits où se produire et crée toujours de nouveaux morceaux. Le groupe recherche également un moyen d'enregistrer leurs titres. Au 31 Mars 2016:

Le Groupe est en création de morceaux,

En pleine préparation de la finale caennaise du festival Emergenza,

Et recherche des salles prêtes à les produire. Line Up:

Siméo MOURE : chant principal / guitare rythmique

Vincent BERTAULD : guitare lead

Martin BRUNET : basse / chant de soutien

Gabriel KASPARIAN : batterie Laurie TARDIVEL : violoniste Biographie:

Nous sommes un groupe de rock Français formé le 3 décembre 2014 à Falaise en Basse-Normandie. Notre groupe est composé de Siméo Moure au chant et à la guitare sèche, Vincent Bertauld à la guitare électrique, Martin Brunet à la basse et en 2ème voix, et de Gabriel Kaspariàn à la batterie. Bien que le style musical de base de Nénieco peut-être qualifier de rock Français, nous pouvons également être associé au rock alternatif, tant par les instruments utilisés que par certaines influences du groupe. Et à ce sujet, les influences mélodiques de Nénieco se divisent entre Noir Désir, Luke, Saez, ou encore Feu! Chatterton. D'un point de vue rythmique, le jeu de batterie est en grande partie inspiré des groupes Britanniques ou Irlandais telles que U2, Snow Patrol, Coldplay, ou également Marillion.

Le groupe connaît ses premiers débuts en septembre 2014 dans un lycée à Falaise, lorsque Martin et Vincent, décident de commencer un projet musical. Les deux élèves de terminale recrutent très rapidement Siméo, qui malgré ses deux ans de moins, s'avère être un très bon musicien. Ils répètent tous les vendredis après-midis sous le nom d' " Oxymore " dans un local de la ville. À la recherche d'un groupe, Gabriel tombe par hasard sur le trio au mois d'octobre, et voyant qu'ils leurs manquent un batteur, saute sur l'occasion en leurs proposant d'intégrer la bande. Pour cela, il fallait un nouveau local avec une batterie. Après plusieurs semaines de recherches et de démarchages, il trouve un lieu de répétition à la maison de la musique de Falaise, et ils répètent tous ensemble pour la première fois le 3 décembre de cette même année. Ils se renomment alors " Ad Astra ", et le ils passent tous leurs temps libre à composer. Le 21 février 2015, ils se produisent pour la première fois en publique, devant une petite centaine de personne, à l'occasion du bal des internes du lycée, et enchaînent avec le bal de fin d'année le 21 mai, avec au moins 300 personnes présentes. Grâce au soutien des lycéens, Ad Astra fini 3ème au Tremplin musical de Falaise le 27 juin, et remporte ainsi quatre heures d'enregistrement studio à Caen le 17 octobre. Entre temps, le groupe rechange de nom, et se baptise " Nénieco " le 3 octobre 2015, dû au fait qu'un groupe connu s'appelait déjà Ad Astra. Nénieco signifiant " néant " en Espéranto, le groupe se reconnaît dans ce concept à la fois mystique et nihiliste, humaniste et controversée, cette idéologie étant au centre du débat politico-médiatique de cette année 2015 si particulière.

Depuis le 31 octobre 2015, le groupe s'adapte à l'éloignement géographique du batteur, retourné travailler en Savoie. Malgré cette contrainte, le groupe arrive à se retrouver assez souvent (5 mois dans l'année), et de continuer à se faire plaisir. Avec plusieurs concerts en vues, 11 compositions finies, et une bonne demi-douzaine en cours d'écriture, Nénieco rêve de s'améliorer musicalement et de s'étendre géographiquement. Avant d'être un groupe de musique, c'est surtout une histoire d'amitié et de passion musical commune qui nous unis...