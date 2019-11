Actualités: Au 15 octobre 2019 : Nina et les fils de à sorti son deuxième EP "Désensiblisation" enregistré et produit à Amsterdam par Julien Chaptal, mixé par Matu et masterisé par Didier Lemarchand. Au 18 octobre 2018 : Un 2e EP "Maintenant qu'on en parle" est sur le point de sortir Au 19 Janvier 2017: Préparation d'un album. Au 07 Juin 2017: Un premier EP 6 titres sorti en mars 2017, EP#1, un nouveau clip la rentrée Line up: Nina : Chant / clavier / Victor Pageard : guitare / boite à rythmes Biographie: Nina et les fils de c'est un duo rock boîte à rythme qui balance les stéréotypes dans le mur avec de l'humour, du gros son et des couleurs 80's qui donnent à Nina une petite touche délicatement surannée. Mais ne vous y fiez pas, car sous ses airs de poupée sage gronde un rock enlevé, des riffs saturés et des textes enragés et engagés. Colère et rire,rire de résistance. Nina raconte, chante, scande la bagarre, l'amour, l'ennui oula haine - histoires du quotidien ou histoires de fous mais surtout histoires de folles, le tout passé àla moulinette de la dérision et de l'autodérision. Le rock de The Cramps ou de Virginie Despentes, l'amour des Rita Mitsouko, la haine de Sexy sushi, des textes venus d'ailleurs, du théâtre, Marie Nimier, de discours passionnés, des mots et encore des mots... Nina au chant et clavier, Victor à la guitare et boîte à rythme. Dans l'ombre, les fils... Julien Chaptal, DJ et producteur à Amsterdam depuis 20 ans, produit "Désensibilisation", qui est mixé par Matu et masterisé par l'unique Didier Lemarchand.