Actualités: Au 07 Juin 2017: Un premier EP 6 titres sorti en mars 2017, EP#1, un nouveau clip la rentrée Line up: Nina : Chant / clavier / Victor Pageard : guitare / boite à rythmes Biographie: Rock de fille avec des garçons dedans Nina et les fils de c'est la rencontre en 2015 de deux univers.

Celui des textes enragés de Nina, et des riffs saturés de Victor, accompagnés par une boîte à rythme au son sourd et une Groovebox pour une touche électro. C'est un grand cabaret de colère où seraient invités Virginie Despentes, Queens of the stone Age, Rodrigo Garcia, les Olivensteins, ou les Rita Mitsouko, en vrac... C'est la métamphose de colère en musique. Nina a grandi dans une famille de femmes, une histoire empreinte de combats. La seconde guerre mondiale, la colonisation, la guerre d'Algérie, la lutte pour les droits des homosexuels, la société de consommation... Le tout passé à la moulinette de de la dérision et de l'autodérision. Colère et rire, rire de résistance, en somme. Les fils, c'est Victor, guitariste de Putavelo et BORN in LE MANS, et Bob X, producteur de Vale Poher et binôme d'Helluvah, qui produit dans son studio - une ancienne discothèque jurassienne - le premier 6 titres de Nina et les fils de, EP#1, sorti en mars 2017, à l'occasion d'un concert dans le bar rock mythique la Liberté, à Paris .