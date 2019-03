Actualités : Au 15 mars 2019 : Sortie d'un clip sur le titre " I'm on fire " inspiré des jeux Nintendo Game and Wach. Au 4 mars 2019 : Sortie de l'EP " Lost in lies " sur les plateformes de streaming (Deezer, Spotify, Itunes, etc.) Line Up : Povse Sacha (Sax Power) : chanteur / guitariste / auteur / compositeur Ociepka Sandrine (San Power) : bassiste / choriste Dallongeville Patrick (Pat Power) : batteur Biographie : Le groupe se forme en juin 2016, à l'initiative de Sax Power (chanteur, guitariste, auteur, compositeur). Il recrute le futur Pat Power à la batterie, grâce à une annonce du web, et la future San Power à la basse, grâce à une annonce vocale dans son appart', vu qu'ils vivent ensemble. D'abord baptisé Gone with the Rock, le groupe erre au départ de local de répét' chéros en garage des parents de San, avant de se trouver un vrai bon plan début 2017 : la cave de la MJC de Croix, petite ville du Nord de la France située non loin de Lille. Là, le groupe se forge un son, autour des chansons de Sax. D'inspirations variées, elles vont du classic rock au post punk, en passant par le goth rock ou la power pop... une diversité que le groupe résume en un style unique : le post modern rock. Tous en anglais, les textes évoquent l'argent, les tensions sociales, le terrorisme, l'amour, la non violence, la quête de soi, les jeux vidéo, le rock, le cinéma... En 2017, Après quelques concerts dans des petites salles où personne ne se barre en courant, voire où certains dansent et font des compliments, le groupe prend confiance et décide d'enregistrer une première démo. A cette occasion, il change de nom et devient The Squad. Grâce à la démo, le groupe se trouve plus de concerts et peaufine son style. En 2018, le groupe dispose d'une vingtaine de chansons et va en studio enregistrer un premier EP 4 titres. La promo de la démo sur le web ayant révélé trop de formations appelées The Squad, le groupe change encore de nom et devient Nineteen Chairs. Le premier EP est sorti en mars 2019. Nommé "Lost in lies", il est disponible sur toutes les plateformes de steaming et en CD.