NO CUT est né sur les pentes enneigées des Alpes lorsque 4 musiciens passionnés de freeride ont traversé une épreuve extreme à + de 3000m d'altitude. L'avalanche dont ils sont sortis, grâce à une solidarité totale, a scellé leur destin et soudé le groupe autour d'un projet commun, celui de composer et de jouer du rock chargé d'adrénaline qu'ils partageront avec le monde entier ! Les premières compos ont lieu quelques mois plus tard dans un appartement parisien. Le chanteur et le guitariste du groupe échangent mélodies et textes plus explosifs les uns que les autres avec une voie directrice, celle de la liberté et de " l'Eveil " vers leur Guide " Ride " ! Des mots qui décrivent un mode de vie où chacun peut faire des choix et prendre son destin en main ! Ils rejoignent ensuite le bassiste du groupe. C'est dans sa cave aménagée en studio qu'ils enregistrent les 14 titres de leur premier album. Le son du groupe est tout de suite là : Moog Satelite, basse fuzz, guitares criantes, voix saturée... avec cette énergie qui transmet leurs influences, leur soif d'aventure, d'adrénaline et la rage de métamorphoser leur vie ! Du rock simple et puissant, des mélodies enivrantes... Un album renversant!

