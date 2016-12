You May Live You May Live

Détails de diffusion du titre : You May Live You May Live Première diffusion : Dimanche 21 février à 10h10 Dernière diffusion : Aujourd'hui à 06h42 65 diffusions depuis dimanche 5 juillet 2015 : Aujourd'hui à 06h42 Jeudi 22 décembre à 03h03 Dimanche 18 décembre à 00h26 Mardi 13 décembre à 17h26 Dimanche 11 décembre à 01h18 Jeudi 8 décembre à 04h04 Samedi 3 décembre à 21h50 Mardi 29 novembre à 07h23 Vendredi 25 novembre à 13h28 Lundi 21 novembre à 03h14 Jeudi 17 novembre à 08h09 Dimanche 13 novembre à 02h17 Mardi 8 novembre à 15h25 Vendredi 4 novembre à 07h05 Lundi 31 octobre à 01h10 Lundi 10 octobre à 08h30 Jeudi 6 octobre à 06h27 Dimanche 2 octobre à 04h51 Mercredi 28 septembre à 06h18 Mardi 27 septembre à 10h43 Lundi 26 septembre à 08h14 Samedi 24 septembre à 20h23 Mardi 20 septembre à 15h58 Vendredi 16 septembre à 23h52 Lundi 12 septembre à 23h41 Vendredi 9 septembre à 03h17 Dimanche 4 septembre à 09h43 Vendredi 2 septembre à 11h47 Lundi 29 août à 05h37 Lundi 22 août à 00h50 Jeudi 18 août à 12h49 Dimanche 14 août à 10h07 Jeudi 11 août à 00h27 Dimanche 7 août à 02h51 Mercredi 3 août à 20h49 Dimanche 31 juillet à 03h36 Mercredi 27 juillet à 04h54 Samedi 23 juillet à 18h09 Mercredi 20 juillet à 05h13 Samedi 16 juillet à 21h53 Mercredi 13 juillet à 06h59 Vendredi 8 juillet à 12h12 Lundi 4 juillet à 08h30 Mercredi 29 juin à 00h09 Vendredi 24 juin à 01h36 Samedi 18 juin à 16h04 Lundi 13 juin à 06h56 Mercredi 8 juin à 01h57 Jeudi 2 juin à 12h58 Lundi 23 mai à 16h31 Mercredi 18 mai à 06h52 Vendredi 13 mai à 00h08 Samedi 7 mai à 13h52 Dimanche 1er mai à 19h42 Mercredi 27 avril à 01h52 Jeudi 21 avril à 09h11 Samedi 16 avril à 02h01 Dimanche 10 avril à 13h45 Mardi 5 avril à 02h43 Mardi 29 mars à 17h04 Mardi 22 mars à 14h33 Jeudi 17 mars à 07h08 Samedi 12 mars à 00h19 Lundi 7 mars à 04h04 Mardi 1er mars à 18h06 Jeudi 25 février à 05h50 Dimanche 21 février à 10h10

NO CUT est né sur les pentes enneigées des Alpes lorsque 4 musiciens passionnés de freeride ont traversé une épreuve extreme à + de 3000m d'altitude. L'avalanche dont ils sont sortis, grâce à une solidarité totale, a scellé leur destin et soudé le groupe autour d'un projet commun, celui de composer et de jouer du rock chargé d'adrénaline qu'ils partageront avec le monde entier ! Les premières compos ont lieu quelques mois plus tard dans un appartement parisien. Le chanteur et le guitariste du groupe échangent mélodies et textes plus explosifs les uns que les autres avec une voie directrice, celle de la liberté et de " l'Eveil " vers leur Guide " Ride " ! Des mots qui décrivent un mode de vie où chacun peut faire des choix et prendre son destin en main ! Ils rejoignent ensuite le bassiste du groupe. C'est dans sa cave aménagée en studio qu'ils enregistrent les 14 titres de leur premier album. Le son du groupe est tout de suite là : Moog Satelite, basse fuzz, guitares criantes, voix saturée... avec cette énergie qui transmet leurs influences, leur soif d'aventure, d'adrénaline et la rage de métamorphoser leur vie ! Du rock simple et puissant, des mélodies enivrantes... Un album renversant!

