Actualités :

Au 24 Novembre 2016:

Nouvel album, nouvelle biographie et nouveau line-up.

à découvrir leur dernier clip.

Au 18 Février 2016:

Le titre " Somewhere " du groupe No sonic vient de rentrer en playlist sur Rockenfolie, La radio Rock et en écoute dans cette page !!

Le clip est disponible en section vidéo ou ici

Vous pouvez vous procurer le dernier album bia de nouvelles plateforme de téléchargement en section Album ou ici

Au 14 Décembre 2015 :

Ici le groupe N.O.SONIC fraîchement arrivé sur ROCKENFOLIE aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir en exclusivité notre premier single, "AVEC SOI", qui sortira en janvier 2016. Nous préparons des petites surprises pour les auditeurs de ROCKENFOLIE, alors à suivre...

Préparation de notre prochain clip pour notre 2ème single “SOMEWHERE” et enregistrement de nouveaux morceaux que le public découvrira en concert, on se tient prêts pour la scène !

Line up :

Jyves : Voix Lead / Clavier

Nono : Guitare 1

Séb : Guitare 2 / Voix

The Machine Man” ( Machine orchestre : Pad battery, ordinateur )

Biographie :

Quatre énergies qui s'expriment sous le nom de N.O.SONIC, groupe se définissant Electro Hybrid formé en 2012 par Jyves, Nono, Séb & Florent Cariou “The Machine Man”

N.O.SONIC, est un groupe Franco-irlandais Electro Pop Rock, originaire d'Antibes. Ils reviennent avec un 2ème EP : " Welcome " dont le mixage à été réalisé par Phil Délire, notamment connu pour son travail aux côtés de Noir Désir, Indochine, Alain Bashung...

Des compositions puissantes et mélodieuses, des textes en français avec quelques rappels en anglais, une dynamique électro pop rock, leur single " Welcome " résonne comme un appel à entrer dans le monde de N.O.SONIC.

English :



N.O.SONIC is a French-Irish Electro Pop/Rock band originating in Antibes, South of France. They return with their second EP 'Welcome' mixed by Phil Delire, whose notable works are with Noir Désir, Indochine & Alain Bashung.

Powerful and melodious compositions in French with some lyrics in English combined with electro pop/ rock dynamics, their single 'Welcome' sounds like a sirens call to enter the N.O.SONIC world.



Discographie :

Mars 2016 : " Always j'imagine " Album 7 titres

Novembre 2016 : " Welcome " EP 2 titres