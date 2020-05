Actualités : Au 6 mai 2020 : Après la sortie du premier EP et du Clip de FSE, notre premier album est en cours de préparation et devrait sortir début 2021. Le clip d'un des titres de l'album est également dans les tuyaux. Pa de tournée prévue pour le moment, le groupe se concentre sur la création. Une tournée promotionnelle de l'album est prévue pour 2021. Line Up : VERNAY Jean-Valéry (Jiv) : Chant TRESANINI Grégory (El Keupon) : Guitare / Chant LARVOR Enzo (Enzo) : Batterie PISCHEDA Gurvan (Gus) : Basse Biographie : Nosuze Forenzo c'est quatre musiciens issus de l'association Bande-Rouge qui ne demandent qu'à en découdre! C'est aussi et surtout, du Metal Punk en français qui sort des tripes. Formé en 2017 après une bonne dizaine d'années de macération dans différentes formations Nosuze Forenzo est l'aboutissement de multiples projets. C'est un mix musical alliant Riffs de Metal et Rapidité Punk, le tout saupoudré de textes engagés rappelant le Rap de ces dernières décennies. Dès 2017, plusieurs premières parties avec entre autres les ramoneurs de menhirs ou encore charge 69 assoient les ambitions du groupe. Le premier EP éponyme sortira à l'automne 2018 et sera enregistré, mixé et masterisé chez Bande Rouge qui signera là sa première édition. Au printemps 2019 et sur un coup de tête, Nosuze s'inscrit au tremplin du Hellfest organisé par The voice of hell. Contre toute attente et grâce au soutien indéfectible d'un public acquis qu'il ne pensait pas si nombreux, le groupe atteindra les phases finales Le jury quant à lui les placera dans le top 10. L'aventure est belle et chargée d'émotions mais, est surtout pour le groupe l'ouverture vers de nouvelles scènes. C'est aussi l'occasion de sauter le pas et de sortir leur premier Clip F.S.E.! Les mecs ont la Niak et préparent à présent un album avec la même Griffe 100% maison.