Actualités :

Au 4 août 2020 :

L'album est sorti vendredi 10 juillet et est disponible pour les auditeurs ici : https://fanlink.to/dg28

Le groupe livre son 1er opus de 7 titres, chiffre symbolique... un opus comme une thérapie... un opus aux introductions filmiques, cousu d'orages et de grâce, de râles et de lead à fleur de peau. 4 ou 5, peut-être plus nombreux, l'univers visuel se veut intriguant.

Pour suivre le groupe : https://welisten.to/nothingbutreal

Au 28 juin 2020 :

Nothing But Real livre le premier du nom comme un incipit foisonnant. Réel ? Vous le découvrirez le 10 juillet 2020 en filigrane dans cet opus aux 7 titres, chiffre symbolique... un opus comme une thérapie écrite dans une quête d'universalité...

Un opus aux introductions filmiques, cousu d'orages et de grâce, de râles et de lead à fleur de peau, très masculin dans les accélérations, éternellement féminin dans les suspensions.

4 ou 5, peut-être plus nombreux, l'univers visuel interroge, chiadé tout autant qu'intrigant. Humilité dans le Rien et ce Rien dans l'étymologie est déjà quelque chose. Et si le quelque chose est fécond, alors il a le mérite d'apporter ses briques - son rock - et son prisme à l'édifice d'une Réalité.

Le 1er clip issu de l'album

Au 17 mars 2020 :

La phase 1 de la Metal HEAD Convention a été passée. Dès à présent vous pouvez voter pour nous dans la catégorie Stoner/Sludge/Doom jusqu'au 14 avril. Grâce à toi on aura la chance d'être sélectionnés.

L'album arrive à grands pas ! Le mix est en cours et le mastering suivra vite. On avait promis fin mars une interview à notre ami Serge le Barbare et on ne tiendra pas la promesse, mais mi Avril l'album sortira. Du coup on a mis le paquet pour se rattraper.

Ça tombe bien vous aurez du temps confinés chez vous avec vos gosses.

On espère vraiment qu'il vous plaira et contaminera la planète comme le Coronavirus mais en moins douloureux parce que c'est pas drôle.

Et notre dernière vidéo en Urbex dans un lieu abandonné assez spécial.

Au 2 février 2020 :

L'enregistrement de l'album touche à sa fin. A l'image de notre univers il sera lourd et coloré... colouré quoi. A l'image de notre univers. Direction mixage et mastering !

Nous avons hâte de vous le faire découvrir.

Au 14 décembre 2019 :

"My Daemon" 1er titre de notre dernière session acoustique en diffusion.

Voici le lien de notre site web, tout frais : https://nothingbutreal-theband.com/

Au 25 octobre 2019 :

Get Ready ! Nothing but Real s'est enfermé récemment pour une prise live en vidéo de 3 titres inédits en acoustique. Vous pourrez retrouver la session acoustique sur leur site web qui verra bientôt le jour courant Novembre 2019.

En parallèle, un 1er album est en préparation pour 2020.

Au 19 juillet 2019 :

Le combo te prépare au menu :

- quelques nouveautés en acoustique

- la sortie progressive de nos personnages Comics en hommage à une petite série + nos personnages en version Chibis pour partager avec notre public nos petits secrets et nos grosses conneries "behind the scene"

- un site web tout beau où tu pourras suivre des exclus

- la préparation d'un album pour 2020

Au 8 mai 2019 :

on profite des vacances pour faire nos devoirs du genre :

- étoffer notre set électrique pour attaquer les futurs live (dès qu'on a des dates on hésitera pas à vous les communiquer) ; nous avons fait notre 1er récemment et le public étaient conquis par les 2 titres en diffusion et les autres.

- préparer un live acoustique qu'on aimerait filmer.

- continuer la réalisation de notre univers visuel inspiré des Comics et l'univers Sci-Fi avec nos personnages avec l'aide de notre acolyte Koaline Kra... qui sait pour une BD :).

Au 19 avril 2019 :

Depuis notre premier concert en mars 2019, nous travaillons assidûment sur plusieurs clips et nos compositions afin de vous servir une set list plus conséquente pour les dates à venir.

Line Up :

Hanta: chanteuse

Thomas : guitariste / choeur

David : bassiste / choeur

Eghan : batteur

Biographie :

"Nothing but Real, c'est du rock alternatif multi-facettes, incarné par quatre personnalités qui fusionnent dans la richesse de leurs influences à Paris il y a seulement deux ans.

L'histoire commence quand Tom (compositeur et guitariste) décide de lancer un nouveau projet avec David (basse) sur les cendres d'une formation antérieure. Des titres embryonnaires révélateurs de la tension Nothing But Real étaient déjà là en quête de réalisation. Ne manquaient que les énergies pour les incarner. Tom et David décident alors de chercher leurs entités complémentaires pour générer quelque chose de novateur sur leurs acquis et recrutent alors dans des évidences de rencontres Hanta (chant) et Eghan (batterie). Dans l'intention de la nouvelle famille, geek et mangavore à ses heures : créer un univers visuel sur mesure qui vienne augmenter le projet, lui donner plusieurs dimensions.

Nothing But Real c'est un rock hybride influencé majoritairement par la fusion, le rock alternatif et le métal. Les deux premiers titres "Don't you know" et "Noisy Mind" préalables à l'album ont permis aux quatre composantes du projet de confirmer une ligne directrice : celle de proposer un rock mêlant savamment le lyrisme et le flow de Hanta au passif pop et rock alternatif, l'énergie de Eghan pâtiné punk rock, le groove de David aux affinités reggae et hip hop et la lourdeur des riffs autant que les phases aériennes de Tom profondément stoner et rock progressif. C'est là l'atout composite des Nothing But Real : des éducations différentes, des aspirations communes et dans la résultante, si chacun a pu y apporter sa touche, son esthétique et ses tripes, une homogénéité, un fil rouge et une vraie différence dans la production actuelle. La synergie qui fait leur force, c'est leur complicité et tout à la fois la rigueur dans le travail de composition. C'est l'écoute des uns et des autres pour générer une musique cathartique, le plaisir à fusionner dans ce qui les scinde, complète et réunit finalement.

La modernité dans le projet, c'est l'univers graphique non figé qui évoluera en fonction des réceptivités. Parce que l'image est la communication d'aujourd'hui, les Nothing But Real se sont créés un monde parallèle pour faire passer des messages, en pseudo fiction, dans un souci d'universalité aussi. Les paroles sont en anglais et l'image est majeure... pour que le concept puisse être trans-frontières. Parce que l'humanisme, ADN du groupe, doit être à même d'avoir des strates de diffusion : le son, les textes, les images et ce qui sous-tend l'ensemble, dans une certaine rage en clair-obscur.

Les Nothing But Real revendiquent des parrains et prouvent dans ce premier album qu'ils ne ressemblent à rien d'existant, en livrant un kaléidoscope émotionnel. L'album s'écoute comme se regarde l'épisode pilote d'une série réussie. Il est haletant, dense en stimuli et informations, il engage et il se consomme à plusieurs reprises parce qu'il est palimpseste d'un rock âge d'or, du temps où il avait des choses à défendre et à faire vivre... transposé aujourd'hui. Et de remercier les circonstances en 2018 qui les ont fait se rencontrer ces quatre âmes prolifiques, parce que ce premier album, magnétique, majoré de l'histoire qu'ils ont à raconter et qui n'ouvre qu'un interstice en ce printemps 2020, annonce des adhésions au-delà des réseaux affinitaires."

A très bientôt et merci pour tout. NBR