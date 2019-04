Actualités :

Au 19 avril 2019 :

Depuis notre premier concert en mars 2019, nous travaillons assidûment sur plusieurs clips et nos compositions afin de vous servir une set list plus conséquente pour les dates à venir.

Line Up :

Hanta: chanteuse

Thomas : guitariste / choeur

David : bassiste / choeur

Eghan : batteur

Biographie :

Tout commence en mai 2018 en région parisienne. Créer un univers visuel, cultiver l'imaginaire, raconter une histoire tout en mixant les influences musicales et culturelles de chacun ? Comme des gamins Tom et David, guitariste et bassiste, commencent à en créer les fondations. Un recrutement est lancé. Juillet 2018, Hanta et Eghan, chant lead et drum, intègrent la formation.

S'en suit le travail acharné et habituel de tous zikos... un 1er riff prend vite forme et devient le 1er titre : “Don't you Know” enregistré et mixé chez Abbey Rand Studio et sort en janvier 2019. Ce 1er single donnera naissance à leur personnage virtuel, un avatar protecteur pour personnifier l'énergie et l'esprit du groupe. Le masque, un oeil gauche entouré d'un “?”, le groupe est né et trouve son nom : Nothing but Real [NoBrL].

Sans prétention le groupe s'amuse et cultive un univers musical aux influences variées pour allier le rock metal, stoner, prog, grunge ... et parfois même hip-hop pour vous servir un cocktail rock groovy hyper vitaminé. Cette alliance se dessine à travers des visuels inspirés des Comics, de la science fiction et de la Pop culture en général.

Les titres sortent petit à petit pour évoquer différents thèmes touchant de près le quatuor. L'univers se dévoile ainsi à mesure comme pour conserver une part de mystère autour du groupe et de l'histoire des personnages..