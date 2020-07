Actualités :

Au 4 juillet 2020 :

Pas d'actualité dans les prochaines semaines.... Pour le moment ! De la nouveauté qui arrive à partir de septembre.

Line Up :

Yoann Rous : Chant / Guitare

Julien Bonnin : Chant / Guitare

Biographie :

Formé en 2016 sur la base d'un trio, Off The Yard balance une folk aux grandes influences punk comme NOFX ou The Matchup.

Après un premier EP sorti dans la foulée intitulé "We say don't care but we do", le groupe enchaîne avec plusieurs dates dans la région lyonnaise. Le trio d'origine devient par la suite un duo : deux voix, deux guitares, efficace et entraînant.