Actualité :

Au 07 janvier 2015 :

One for Jude vient de sortir un nouvel EP et 10è disque " Anne Liese " (4-titres) et tourne actuellement en France et en Europe. Anne Liese

Line Up :

Ben Mallès : Basse, synthétiseurs

Billy J Paul : Guitares / Chant

Yo Ebguy : Guitares / chant

Biographie :

Après des débuts cold wave, One for Jude a évolué vers des sonorités plus expérimentales et atmosphériques. Leur style propre et changeant mélange des influences allant des Cure à Coil, de Joy Division à NIN, de Kraftwerk à Radiohead en passant par la dark-folk, le krautrock et la pop psychédélique à la Legendary Pink Dots. À ce jour, One for Jude a produit 10 disques dont cinq albums et a donné de nombreux concerts en France et en Europe.

One for Jude s'accompagne de nombreux artistes et musiciens pour les concerts, et les enregistrements mais aussi pour l'imagerie onirique qui lui est propre. Le groupe travaille notamment avec le peintre Karl Rodolf Bloch à l'origine de nombreuse pochettes et affiches.