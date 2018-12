Actualités : Au 22 novembre 2018 : Octobre 2018: Sortie de notre deuxième CD " Somebodyisfollowingyou " Sortie de 3 clips vidéos de l'album " Come Outside ", " Somebody is following you " et " Take it as it comes" Line Up : RILEY Keith : Chant ANDRIEU Romain : Guitare CHIVET Alexandre : Batterie CHIVET Christian : Guitare basse Biographie : Créé en mars 2012 dans le boulonnais (Hauts de France), le groupe ORION a participé en 2013 au festival Intramurock à Boulogne sur mer avec un enregistrement de 2 titres sur le CD compilation d'Intramurock 2013. Après plusieurs concerts dans la région, le groupe sort leur premier album “Deep Blue” en 2016, avec un style entre ballade acoustique et métal progressif ! Le groupe est maintenant de retour avec leur deuxième album “Somebodyisfollowingyou”. Cette fois-ci Orion a créé un CD plus dans le style Hard Country, avec des touches de blues et de rock celtique. Le groove est fourni par Christian à la basse et Alex à la batterie, les riffs et solos sont fournis par Romain et ses 12 doigts par main et les paroles et chant sont fournis par Keith - Un homme ? Une femme ? Un serial-killer ? Tout est possible !!! Un groupe de musiciens toujours fidèle à eux-mêmes. ORION.