Actualités : Au 26 avril 2020 : En cours de promotion de notre premier EP ; The Den Of Sin. Line Up : Lachat Victor : Chanteur / Guitariste / Compositeur / Parolier Rocher Lucas : Guitariste / Compositeur Muscara Alex : Bassiste / Compositeur Mouchonay Léo : Batteur / Compositeur Biographie : Ormagoden est un groupe de thrash old school fondé en avril 2018 originaire de Grenoble. Inspirées par le Big 4 Of Thrash Metal, les compositions d'Ormagoden mêlent vitesse, énergie et mélodie pour délivrer un Thrash sauvage et énervé. Le groupe s'est produit à Grenoble, Chambéry et Lyon pendant un an et a gagné le Young And Hopeless Contest en Janvier2019, ce qui lui a permis d'ouvrir pour Crisix au Rock'N EAt, à Lyon. Le premier EP du groupe, The Den Of Sin, est sorti le 18 Mars 2020. Le disque traite de fanatisme religieux, de conflits nucléaires et de sociétés malhonnêtes dans une ambiance musicale tranchante et Old School mais qui conserve toujours son groove. L'ambition du groupe vise maintenant les concerts à l'international et la préparation d'un album. Une chose est donc sûre : Ormagoden arrive fort, rapide et incontrôlable.