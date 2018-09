Détails de diffusion du titre : SAYA Nouveau ! Première diffusion : Friday 14 september at 12h44 Dernière diffusion : Today at 12h15 2 diffusions depuis wednesday 5 april 2017 : Today at 12h15 Friday 14 september at 12h44

OSCIL est né à Paris de la rencontre de musiciens passionnés qui d'abord enchaînent les petites salles locales en tant que cover band rock. L'envie de composer fait son chemin et à la faveur d'une parenthèse musico-foetale de quelques mois, le groupe met au monde 'Never Ending Road(s)', un premier EP autoproduit de 4 titres sorti en septembre 2017, enregistré, mixé et masterisé aux Studios 7ème Ciel. Le quatuor rock y propose des morceaux aux structures tortueuses, comme ces chemins parfois arides dont on ne sait où ils nous mènent, mais que nous empruntons quand même, tiraillés entre des promesses amoureuses et l'appel du voyage. Bien accueilli par la critique rock et prog, OSCIL a ainsi ouvert la route à un univers tout en fusion progressive, au foisonnement exponentiel, et prépare actuellement son futur opus.

