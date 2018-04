Actualités:



Au 31 Mars 2018:



Le groupe a rebranché les amplis, après une pause acoustique, et s'attèle à la préparation de nouvelles compos et de prochains concerts.



Line up:



Briel Mathieu: batterie

Decroly Louis: basse

Boude Christophe: chant/guitare

Casimir Alexandre: guitare



Biographie:



OverDrive CirKus, groupe originaire de Lyon, est né en janvier 2013 et débute les répétitions avec Louis (basse), Mathieu (batterie) et Alex (guitare).

Chris, au chant, qui se mettra également à la guitare, rejoindra les 3 musiciens quelques mois plus tard, et le line up est ainsi au complet. L'objectif sera de créer des morceaux denses, aux rythmiques lourdes et entêtantes, et menés par un chant puissant et incisif ! Marqué par ses influences, le groupe est avant tout addict au gain, au gros son et riffs qui oscillent entre rock, metal et stoner !

Après les 1ers concerts, le CirKus rentrera en studio chez Dark Faery Records pour enregistrer une demo 3 titres, " Psycho CirKus " et remettra ça avec son LP de 8 titres, " Get Some " qui sortira en mars 2017, 1er album qui est désormais en ligne sur de nombreuses plateformes d 'écoute en ligne !!!

Cette même année, le groupe élargi son univers musical et tente le pari d'un set acoustique pour mettre en avant les mélodies et le chant de ses compos retravaillées.

Pour OverDrive CirKus, la motivation reste simplement le plaisir de faire bouger les têtes aux sons de leur musique sur les scènes de la région lyonnaise et plus si affinités !!!