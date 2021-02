Actualité : Notre premier album est sortie en Mai 2020. On est encore sur la promotion de celui-ci. Vu le contexte sanitaire et l'impossibilité de faire des concerts, nous sommes actuellement en studio pour enregistrer des nouveaux titres qui vont sortir cette année accompagnés de clip vidéos. Des dates de concerts sont prévues en fin d'année et une tournée en Mars 2022 en Europe si la situation le permet. Parallèlement on compose le 2ème album qu'on aimerait sortir en 2022. Biographie : PERSEIDE, c'est 4 amis d'enfance qui, un beau jour de 2001, tout juste adolescents, décident de monter un groupe de rock. Ils étaient à ce moment-là loin de s'imaginer que 10 ans après, ils fouleraient le sol américain pour partager leur musique. Pourtant, après 2 EP, une signature chez OrageRock, des centaines de concerts dans toute la France, en Europe et jusqu'aux Etats Unis, avec des groupes tels que Soilwork, Betraying The Martyrs, Cancer Bats, We Butter The Bread With Butter, Protest The Hero... l'histoire ne fait que continuer. En 2020, ils sortent leur premier album "The Only Thing" dont les retours sont très positifs. Du fait de la situation sanitaire due au Covid19 et l'impossibilité de faire des concerts, ils décident de repartir en studio pour composer de nouveaux titres. Aujourd'hui, PERSEIDE est bien déterminé à emmener ces 4 amis d'enfance le plus loin possible... "PERSEIDE délivre un metal moderne allant de la pop au metalcore, avec de grosses rythmiques de guitares old school, des refrains popy-rock catchy, le tout teinté de synthés électro et de mélodies vocales intenses..." LIne up : Julien Lanoiselée - Chant lead/guitare Adrien Rossero - Guitare/backing vocaux Anthony Segarra - Batterie Guillaume Lafosse - Basse