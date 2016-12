Actualités : Au 19 Octobre 2015 : Pierre Cravan retourne sur scène pour deux dates !! retrouvez ces dates ci-dessus !! Line Up ( Scène ) : Pierre Cravan : Chant/Basse

Guillaume Beauvois : Guitares Mickaël Lacroix : Batterie Biographie : J'ai commencé la basse et le chant au lycée en jouant dans des groupes de rock et de metal. Mon premier projet sérieux se nommait Syrinx, groupe de metal progressif de Manosque, dans lequel j'écrivais la plupart des textes et de nombreuses musiques, et où j'assurais les choeurs. Le groupe a connu un succès d'estime et fait de nombreux concerts. Parallèlement à cette aventure rock, j'ai étudié le jazz et l'improvisation au conservatoire, ainsi que l'harmonie classique et l'écriture d'arrangements pour orchestres. Après la séparation de Syrinx, j'ai participé à de nombreux projets, en région parisienne : Septentrion, groupe de rock progressif, différentes formations de jazz et Latin Jazz (Halle-Bop, Cinco/Five). Je n'ai jamais cessé, durant tout ce temps, d'écrire des chansons et des morceaux instrumentaux, en particulier des musiques pour ballets (Compagnie l'Imprévue). En 2005, j'ai rejoint Alysse ; groupe de jazz/rock endiablé avec lequel j'ai réalisé de nombreux concerts dans des salles parisiennes (New Morning, Sentier des Halles, Gibus) et enregistré un album " Chants des Dunes ". En 2006, Alysse se sépare et je participe à la création du groupe EkyNoX avec d'anciens musiciens d'Alysse. J'ai écrit et enregistré avec eux un album, " Entre Deux Mondes ", qui a reçu un accueil enthousiaste de la part de la critique. Le groupe a joué de nombreuses fois sur scène : Scène Bastille, Sentier des Halles, le Klub, Pavant... En 2009, J'ai pris mon envol et réalisé seul mon premier LP solo : " Le Vol Blanc de l'Effraie ", sur lequel j'ai enregistré tous les instruments, écrit toutes les chansons, et réailisé le mixage. Depuis la sortie de cet album, j'ai formé un groupe afin de défendre ces chansons sur scène. Cyril Diebolt (jusqu'en décembre 2011) puis Benjamin Forget (Guitare) , Paul Walter (Guitare) et Eric Tuznik (Batterie) constituent un combo passionné et énergique qui permet de donner à cette musique toute son ampleur. De nouvelles chansons ont été écrites et jouées sur scène depuis. Elles figurent sur mon nouvel album, " Inutiles Berceuses " qui vient de paraître. Mes influences sont multiples, du fait d'un parcours musical dans lequel j'ai refusé d'emblée toute forme de frontière. Si la chanson (Thiéfaine, Bashung, Saez, Dominique A., Brel, Higelin, Aldebert, JP Nataf, etc.) et la poésie (Rimbaud, Lautréamont, Baudelaire, Breton, Char, Debord) y ont une place centrale, les sonorités du rock et de la pop (Placebo, Muse, Porcupine Tree, Marillion, Noir Désir, Téléphone, Peter Gabriel, Prince, etc.), du jazz et de la musique classique viennent éclairer ou assombrir l'ensemble de touches de couleurs souvent inattendues et surprenantes.