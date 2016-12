Actualité : Au 10 janvier 2016 : Le line-up de PLATO vient d'être modifié. Nous avons décidé, après le départ du guitariste, de ne travailler qu'à trois. Le son du groupe a pas mal changé. Maintenant dans PLATO Alexis est à la batterie, Axel au piano et Luis à la basse et au chant. Au 24 février 2015 : En cours de préparation de clips, de nouveaux morceaux sortiront en vidéo sur notre chaîne youtube. Line Up : Oliveira Luis : Basse / Chant Séguret Axel : Piano / Choeurs Pautler Alexis : Batterie Biographie : Haro sur le rock aseptisé qui sent bon la naphtaline! PLATO arrive, prêt à en découdre. Groupe 2.0 s'il en est, PLATO est né de la rencontre de Luis et Axel sur Internet à l'orée 2013. Après des débuts balbutiants, ils écrivent leurs premières compositions oscillant entre pop sixties, rock progressif et punk. D'échanges en auditions, c'est Alexis qui les rejoint pour endosser le poste de batteur. Une basse sur équipée, le son musical du piano et une batterie moderne... avons-nous besoin d'autre chose? Un groupe est né, assoiffé de riffs, de breaks, de son et de sens. Toujours fourrés dans leur local, ils travaillent leur son sans cesse, enregistrant le jour, triturant les potars la nuit. Rien ne leur fait peur, même les mélanges les plus déments. PLATO, ce sont trois musiciens et tempéraments qui s'imbriquent parfaitement pour faire exploser leur énergie et leur créativité. Tout ce labeur donne vie à leurs chansons et colore leur existence. Dans leurs textes, il est question de musique, d'imaginaire, de beauté, de folie, ... et même très souvent de coups de gueule! Enfin... c'est tout ce qui a fait leur rencontre.