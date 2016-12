Actualités :

Au 14 Décembre 2016:

Le groupe est fiers de vous dévoiler le second morceau de leur prochain EP " A Silent Wound " !

Avec en guest Felipe Chehuan du groupe Confronto / Norte Cartel (Brésil).

''A Silent Wound'' a été enregistré et mixé par Tom Abrigane Tiberi (Babylon Pression) puis masterisé par Zeuss (Joey Jordison, Hatebreed, Rob Zombie) et sera diffusé sur Deadlight Entertainment le 3 mars 2017!

Et ce nouveau titre tu peux le découvrir ici!

Au 06 Décembre 2016:

Le premier titre du futur EP est à découvrir sur Rockenfolie.

Au 25 Novembre 2016:

Le groupe est fier de dévoiler le premier extrait "Whistleblower VS World Health Organisation" de son Nouvel EP "A Silent Wound " sortie le 03 Mars 2017 via Deadlight Entertainment. Ca s'écoute ici

Au 02 février 2016 :

Primal Age (Metal Hardcore Rouen 1995 Deadlight Entertainment) vous propose un retour sur leur tournée japonaise de 2013.

Ils n'avaient jamais pris le temps de monter cette vidéo, c'est chose faite ! Il est temps de vous montrer ce que le groupe a vécu durant cette tournée.

Cliquez-ici pour voir cette vidéo !!

Line Up :

Chant : xDidierx

Basse & backing : Dimitrix

Guitare : Florain

Guitare : Benoit

Batterie : Mehdi

Biographie :

Energie, puissance, passion, communication avec le public, voilà les bases des shows de PRIMAL AGE .

Défense de la cause animale, végétarisme, écologie, dénonciation entre autres de la sur-consommation de masse... autant de thèmes récurrents que le groupe explique et affirme depuis 1993.

PRIMAL AGE a marqué les années 90 en étant parmi les premiers à mélanger les styles Métal & Hardcore en Europe.

Le groupe débute en 1993.

Après avoir effectué bon nombre de concerts dans toute la France, Primal Age apparaît sur la compilation "In This Other Land" (Overcome Rcds).

Le groupe se retrouve ainsi aux côtés de Kickback, Drowning, Right for life, Stormcore, Seekers of the truth et fait alors figure de révélation par sa musique inspirée par le Hardcore et le Métal.

1999 : primal age enregistre "The Light to Purify" (Eyewitness Rcds) produit par André Gielen (Arkangel,

Length of Time) au Studio Hautegard.

S'enchaînent alors 40 dates en France et en Europe partageant la scène aux côtés de références comme Napalm Death, Converge, All Out War, Length of Time, Nostromo, Turmoil, Caliban, Indecision, Drowning, 25 Ta Life... et est programmé sur des festivals de renom tels que le Superbowl of Hardcore et le Good Life Festival.

2005 : Primal Age revient avec la réedition de "The Light to Purify" (Eternalys Rcds • Enjoy the silence • Marvel Music Motion • Distribution Overcome Rcds) et continue sur sa lancée avec 20 dates aux côtés de Maroon, Sentence, Right For Life ou encore The Arrs.

2007 : Primal Age retourne en studio pour ?Hell Romance? (Customcore Rcds), enregistré par Guillaume André (Loko Studio) et masterisé par Alan Douches (West West Side Music Studio • Mastodon, Converge, The Dillinger Escape Plan, Sepultura, Hatebreed).

40 dates s'enchainent aux côtés de Madball, Maroon, Earth Crisis, Aborted, Benighted, Walls of Jericho, Born From Pain et Black Bomb A, ainsi que des shows très remarqués au Free Edge Fest, Hell Fest ou encore au Hell On Earth Fest.

2009 > 2011 : primal age continue ardemment de jouer un peu partout en France tout en composant de nouveaux morceaux et enregistre l'album ?The Gearwheels of Time? (Deadlight Entertainement) au Freaky Dog Studio par Thomas Tibéri.

Une tournée de 40 dates en France et en Europe ainsi qu'une tournée de 6 dates au Méxique en Février

2011 sont bookées. Fort de son succès, ce nouvel album permet à primal age de jouer avec Hatebreed, Madball, Agnostic Front, Zuul Fx, Dagoba, sur des scènes telles que le Sonisphere Fest Big Four (Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth), au Délirium Fest ou encore au Paris Extreme Fest.

2012 > 2013 : PRIMAL AGE entre en début d'année au LDC Studio avec Jérôme Turblin pour enregistrer le Split "Kill A Theory" (Retribution Network - Japon • Vegan Rcds - Argentine • Seven Eight Life Rcds - Brésil • Deadlight Entertainment • France) aux cotés de Mostomalta (ex Nueva Etica • Argentine) et de Cherish (Japon).

De cet enregistrement découle une tournée de 15 dates aux côtés d'Ultra vomit, Benighted, Dagoba, Black Bomb A... et une tournée au Japon de 5 dates en Août 2013 dont un show remarqué au Bloodaxe Festival (plus gros évènement Metal hardcore au Japon). La tournée se poursuit ensuite avec des passages au Chaulnes Metal fest, ou encore au Rock Dans Tous Ses Etats.

2015 : PRIMAL AGE part pour une tournée de 5 dates au Brésil en février aux côtés de Confronto et de Cervical (deux groupes phares de la scène Hardcore de Rio De Janeiro) et fête par la même occasion les 20 ans de carrière de PRIMAL AGE .

Le groupe change de line-up car Johann (guitare) quitte le groupe après 10 ans derrière le manche. Il est remplacé par Benoit et Florian (Nobody Straight).

L'année 2015 se termine avec le "Birthday Tour" avec des passages sur scène importants au Crazy Fest, Riip Fest, Fest'In'Montd et au Why Not Fest.

2016 : Le "Birthday Tour" se poursuit sur sa lancée, avec en parallèle la composition d'un EP4 Titres (sortie prévue vers fin 2016) qui sera enregistré par Thomas Tiberi qui a travaillé sur l'album "Gearwheels Of Time". Le mastering sera confié à Chris "Zeuss" Harris (Rob Zombie, Hatebreed, Agnostic Front, 100 Demons, God Forbid, Sworn Enemy, Shadows Fall, Madball...).