Actualités : Au 1 mars 2020 : Unless You're Afraid To Change en diffusion Au 15 novembre 2019 : Unless You'Re Afraid To Change le nouvel EP du groupe est sorti le 01 novembre. Il comprend 6 titres et est disponible sur https://prohibitiondead.bandcamp.com/album/unless-youre-afraid-to-change en CD et download. Il est aussi écoutable sur tout les bons sites de streaming ... Au 27 juin 2019 : Nous serons en studio au mois de juillet pour donner une suite à "Directly For Your Eyes" notre premier album. Nous avons prévu d'enregistrer un EP 6 titres qui contiendra notamment le single Staying Around dont la version démo est disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=pwxQueC5ouU Au 19 avril 2019 : Nous préparons une sortie pour 2019. Probablement un Ep (5 ou 6 titres) qu'on espère proposer courant octobre. Un premier extrait, "Staying Around" est déjà en diffusion sur Rockenfolie et disponible sur YouTube https://www.youtube.com/watch?v=pwxQueC5ouU ou sur BandCamp https://prohibitiondead.bandcamp.com/track/staying-around Au 27 novembre 2018 : Nouvelle vidéo : All I Want To Do Au 21 novembre 2018 : Prohibition Dead lance son site de merchandising. ça s'appelle "Overdrive Wear" et c'est là que ça se passe : https://shop.spreadshirt.fr/overdrive-wear Au 14 août 2018 : Un clip est en tournage pour accompagner le 1er single de extrait "Directly For Your Eyes", "All I Want To Do". La promo de l'album suit son cours (review, radios, etc ...) Des nouveaux morceaux sont en préparation Line Up : Recordon Fab : Guitare / Chant Hamelin Ben : Guitar / Choeurs Granier Phil : Batterie / Percussions Biographie : Du rock qui suinte sur les murs..

De la fuzz qui rampe sur la scène..

Des riffs qui vous tirent par le bras..

Des mélodies qui vous hantent et vous réveillent la nuit..

Des textes en anglais qui vous fouettent..

Ici on ne change pas le monde.. on le réinvente.. on le crée.. on le perce.. on l'oublie..

Des guitares qui appellent..

Des cymbales qui répondent..

Des échos des Black Keys, de Jack White et de QOTSA qui s'entrechoquent..

Des ondes qui lient 3 musiciens habités..

Sur scène, aucun répit.. dans la vie, encore moins..

Bienvenue dans le monde de Prohibition Dead.. A peine 2 ans d'existence mais une envie d'aller vite.. partout et sans se retourner.. en empruntant tous les chemins possibles.. surtout ceux que l'on ne voit pas.. Un concert au Trianon en janvier 2017 en 1ère partie de Kaléo comme point de départ d'une histoire pas encore écrite.. suivi du Printemps de Bourges.. comme une confirmation de ce qui devenait dès lors inéluctable.. le besoin d'aller plus loin.. s'en suit alors une série de concert en Festivals et Clubs et l'enregistrement de 10 titres en novembre.. La machine ne veut plus s'arrêter et c'est tant mieux car personne ne lui demande.. Un album "Directly For Your Eyes" qui s'invite chez vous en CD et Vinyle.. Un clip en cours de tournage pour un single "All I Want To Do" qui s'écoute fort et tout de suite..