Raqoons est formé en Juillet 2016 par Téo et Étienne Néri (ex membres de Nosz), respectivement batteur-chanteur et guitariste choriste et Quentin Fourure (ex membre de SN) bassiste choriste.

40 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line