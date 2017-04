Le trio Red Retam est typé "Power Rock électronique" (Influence : Nine Inch Nails, Aston Villa Archives,............). Avec Red Retam en concert, on peut entendre leur son " Rock electro ", mélange d'un bloc guitare/ basse/ batterie avec l'univers des machines électroniques des claviers et sampleurs, soutenant leurs textes francophones, basés sur des observations qui touchent (la tourmente, les contradictions, l'actualité...) Sur scène, on peut voir : Fred batteur-chanteur exploitant machines et batteries, Mick bondissant de la guitare à la basse et Fred balançant ses claviers dans un espace sonore tri dimensionnel. Fort d'une centaine de prestations dans le cadre de festivals, scènes nationales, tremplins, caféconcert, clubs, Red Retam propose au public, un concert captivant.

74 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line