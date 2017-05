Actualités:

Au 01 Mai 2017:

Un premier album " Middle Age Dust " sortie le 7 avril 2017 produit par Raphael Bovey. (Label Urgence Disk Records et distribution par Irascible). Une série de concerts est prévue tout au long de l'année. Le groupe tourne une video en février 2017 pour le titre " La Décadence " par ArtungTV & BEATCH PROD

Line Up:

GAREY STEPHEN Vocaux et guitare PIQUEREZ CHRISTOPHE Basse RENTZNIK STÉPHANE Batterie et percussions

Biographie:

RITUAL BOOGIE Alternative rock Acid rock Psychedelic rock



Né des cendres du groupe Azazelblues Earthworms (Urgence Disks / Irascible) en septembre 2014, ce trio inspiré de rock teinté de psychédélisme, de post-punk et de blues se forme sous la houlette de Stephen Garey.

Du fait de la diversité de ses influences, le style musical de Ritual Boogie reste difficile à classifier.



Le groupe enregistre 5 titres en mars 2015 et se livre au public dès avril de la même année. Ses premières prestations scéniques fûrent lors du Festival des Pieds Plats à La Chaux le 27 juin 2015 (avec Herod et Cheyenne), ainsi qu'au Bleu Lézard de Lausanne (avec Deanima).

Le 21.11. 2015 il s'est également produit à Grandvaux (avec the Seniles et Raoul de Bonneville).

Une série de concerts a lieu fin mars 2016 avec le groupe psyché Viruuunga (TI), notamment le 26 mars au Bouffon de la Taverne à Genève.

Le groupe se produit au Metropop festival en novembre 2016 avec entre autres The Kills.



Un premier album " Middle Age Dust " sort en avril 2017 produit par Raphael Bovey. (label Urgence Disk et distribution par Irascible) STEPHEN GAREY Vocaux et guitare Origine Londres UK Vétéran de la scène alternative rock lausannoise, il a toujours été très actif, notamment en live ainsi qu'avec ses propres groupes et ses collaborations. Guitariste autodidacte et chanteur reconnu, il ne cesse d'arpenter sans limites le vaste monde du rock. A joué dans Azazelblue's Earthworms, Pigs Don't Lie, Scumbag, Hopeless Lovers...



CHRISTOPHE PIQUEREZ Basse Origine Genève CH Baigné depuis tout petit dans la musique, il s'est mis à la basse dès le début des années 80 par amour du gros son et s'est enrichit d'expériences de toutes sortes. A joué dans UK sucks, Rose bud, Werewolf, Edge, Mindgap, Maldone STÉPHANE RENTZNIK Batterie et percussions Origine Genève CH Comédien et metteur en scène, il a tapé des rythmes endiablés dans Head Rush, Awakening To Come, Kill The guitar, Poum Tchak et Mort à crédit. Pratiquant la batterie depuis 1998, son expérience de la scène et sa spontanéité sont reproduits dans ce son puissant qui le caractérise