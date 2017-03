Emmené par une section rythmique décapante composée de Enzo Gabert et Benjamin Poupel et par les guitares qui sentent le souffre de Max Maison et Vincent Vieville, le chant de Sam Ziatt vient allumer la mèche faisant de RICH ROBIN un cocktail Molotov explosif au rock puissant et fédérateur !!!

