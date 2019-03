On dit qu'elle est mille fois plus toxique inhalée Respire bien fort, plus fort qu'un coup de carabine Mille fois plus vivant, rien d'autre à commenter Ne reste plus qu'à jouir au son de Ricine

20 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line