Ricine se forme à Vitrolles (13) en 2014. Avec un Heavy Metal aux influences Grunge, Trash et Punk, le groupe se produit dans le sud de la France en faisant des premières parties telles que LOFOFORA, Rescue Rangers, No One Is Innocent ou Z Family. En 2016, la formation est lauréate du tremplin régional Class'Eurock ce qui lui permet notamment de se produire à Oujda (Maroc) en Juillet 2017.

109 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line