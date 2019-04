Détails de diffusion du titre : Born To Reborn Première diffusion : Tuesday 19 february at 14h20 Dernière diffusion : Today at 03h30 3 diffusions depuis sunday 15 october 2017 : Today at 03h30 Sunday 24 february at 14h44 Tuesday 19 february at 14h20

Plus récemment, Rise se penche sur des sonorités plus sombres et plus dures tout en gardant une importante sensibilité mélodique. Rise sort son premier album le 8 février 2019. Un album éponyme 12 titres très riche, composés de riffs lourds et d'ambiances variées, qui forgent au groupe une emprunte forte.

