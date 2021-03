Actualités : Janvier 2021 : Bonjour à toutes et tous, J'ai vécu 2020 comme un adversaire à vaincre, un "tigre à dompter" et je crois avoir été à la hauteur ! Mon premier album "Sous le pont où RIVIERE braille" a été réédité. Il contient toujours les 8 morceaux originels mais a été remasterisé et agrémenté de 3 bonus (dont un morceau live et un enregistré avec un quatuor à cordes - un rêve d'enfance !). Puis, entre deux confinements, j'ai relevé le défi de tourner le clip du single éponyme. La plage de la Fosse, l'Ile des Vannes, les berges du Clain, autant de souvenirs et de lieux immortalisés... 2021 nous réserve son lot de péripéties bien sûr, mais elle me donnera, je l'espère, l'occasion de lancer et de réaliser toutes les idées qui ont germé pendant les mois confinés. Ma nouvelle équipe de musiciens est dans le canon, prête à être propulsée ! Je vous invite également sur le nouveau site Internet www.musiquederiviere.com, mis à jour régulièrement (des rubriques inédites verront bientôt le jour). Au plaisir de vous revoir bientôt dans les salles de concerts. Portez vous bien ! RIVIERE Le 16 Décembre 2020 : "Depuis la sortie de mon 1er album " Sous le pont où RIVIERE braille ", le 30 octobre 2020 (disponible sur toutes les plateformes ici : https://smarturl.it/Souslepont), il y a eu la mise en ligne sur YouTube du clip du single éponyme !

Je suis très fier de ce clip, et grâce au fabuleux travail de la réalisatrice Marie Leclère, la vidéo a déjà eu 4 sélections officielles dans des festivals : Le Prague International Monthly Film Festival, Le Best Director Award, Le First-Time Filmmaker Sessions et le Varese International Film Festival !

Disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=XcLA8ScM5C4



N'hésitez pas à aller voir aussi le site de RIVIERE qui est mis à jour régulièrement, et notamment la nouvelle rubrique " NEWS-BLOG " mise en place au mois de novembre, où j'aborde plus en profondeur les aspects créatifs du projet : https://musiquederiviere.com/news-blog/



A bientôt et vivement 2021 que les concerts reprennent !" Octobre 2020 : Le 30 octobre 2020 sort enfin la réédition de mon 1er album " Sous le pont où RIVIERE braille " ! Je suis très impatient mais le disque est dors-et-déjà en vente ici: https://www.paniermusique.fr/les-cds/4568-sous-le-pont-ou-riviere-braille-riviere-3760301213796.html Mise en ligne du tout nouveau site internet : http://musiquederiviere.com/ Au 22 août 2020 : Comme je vous l'annonçais le mois dernier, mon premier album "Sous le pont où RIVIERE braille" sort le 30 octobre 2020 chez INOUÏE Distribution. Il sera disponible en numérique sur toutes les plateformes, et en physique chez les revendeurs habituels (FNAC...). Et pour ceux qui le souhaitent, je tâche de mettre en place un système de prévente dès le début du mois de septembre. En attendant et dès à présent, vous pouvez voir ma nouvelle vidéo, tournée live en studio. Il s'agit du version solo de " Heurts ", extrait de l'album sus-nommé, et elle est en ligne sur ma page youtube ici : https://youtu.be/IvmUw7dXemc J'attends vos impressions et à bientôt ! Au 22 juillet 2020 : Je ne vous apprends rien, il y a une pandémie. Et oui, je vous passe les histoires de tigre et de Robinson Crusoé... En janvier sur Rockenfolie et le 06 avril en interview pour Rock Express, j'ai donné un certains nombres d'informations concernant RIVIERE. L'incertitude sur l'issue de cette crise me forçait alors à prendre quelques pincettes hydroalcoolisées. Sans le Covid-19, le début d'année 20/20, que j'espérais " parfaite ", s'était déjà avérée un peu compliquée. Il y a eu des changements de musiciens. Les enregistrements entamés au début de cette année vont pour le moment être mis en stand-by à leur tour. Dû aux nécessités sanitaires, mon planning a donc été fortement chamboulé. Mais ce n'est pas très grave, car j'ai malgré tout de bonnes nouvelles ! La réédition en CD de mon 1er album " Sous le pont où Riviere braille " est en très bonne voix. Il a été remasterisé et a été incrémenté de morceaux bonus. Le Clip du single éponyme est en cours de tournage et je suis en train de vous concocter tout un tas de vidéos pour vous faire patienter ! En parallèle, et un peu dans l'ombre pour l'instant, j'élabore le projet " les hasardeuses ". Il mêlera littérature, musique et image. Cela fait partie intégrante de RIVIERE, que je veux étendu aux autres arts, et ce sera une exclusivité Internet. J'espère que cela vous plaira. C'est aussi pour moi une très bonne occasion de me préparer concrètement aux futures créations musicales que j'ai en tête depuis longtemps. Je vous propose alors de vous abonner à ma chaine Youtube, ma page Facebook et mon compte Instagram, car je ne vous dis peut-être pas tout... Au 19 janvier 2020 : Le dernier trimestre de l'année 2019 a été riche en événements, mais aussi en travail, en réflexions, joies, actions... Bref, beaucoup de choses en préparation et promises l'an dernier ont soit été mises en stand-by soit abandonnées, mais au bénéfice d'autres projets plutôt chouettes ! Par exemple, et c'est une petite exclu Rockenfolie, nous sommes actuellement en plein enregistrements de nouveaux morceaux ! Mais avant de vous en parler plus en détail le moment venu, je voudrais revenir sur l'annonce de la sortie, la réédition de l'album " Sous le pont où RIVIERE braille ". Il n'est pas sorti ce mois de décembre dernier, car je veux faire les choses le mieux possible et cela aurait été précipité. En effet, plusieurs productions accompagneront cette sortie physique : clip, making of, morceaux bonus, recherche de distributeurs, etc, et tout cela demande plus de temps que prévu... La seule information que je peux donc vous donner aujourd'hui est que la réédition aura bien lieu en 2020, l'année de la perfection et de l'ivresse ! J'ai hâte de vous présenter tout ça... En attentant plus de précisions, de beaux concerts sont en préparation et pour commencer son année musicale, RIVIERE sera en concert parisien, en duo, le 23 janvier 2020 au Quartier Général et en première partie de PARLE AVEC ELLE. Au plaisir de vous y voir. Au 27 octobre 2019 : La rentrée de septembre pour RIVIERE a été l'occasion d'une session de coaching scénique de plusieurs jours dans la belle salle du Silo, à Tigery dans l'Essonne. Grace à Luc Verrichon nous avons travaillé en profondeur notre set. Voici la captation en fin de résidence du morceau " Hélas, le puits est vermeil "

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ! Mais la plus grosse actu pour nous cette année et la réédition numérique mais surtout physique (!) de l'album " Sous le pont où RIVIERE braille ". Il sortira au début du mois de décembre 2019 et en attendant cet événement, nous sommes en train de vous préparer pas mal de choses ; un clip ? Qui sait ?... Pour ceux qui aiment Dominique A ou qui veulent le découvrir, Josselin a fait en solo une reprise de la chanson " Immortels " : https://www.youtube.com/watch?v=E9vUDuKAly4 Au 2 août 2019 : L'été va être l'occasion pour nous de préparer tout à tas de choses ! Il va y avoir des tournages, des enregistrements, etc. et cela va être surtout l'occasion de finalement mettre en place tout ce qui avait été prévu et promis dans les précédentes actualités... En attendant, vous pouvez aller voir notre instagram https://musiquederiviere.bandcamp.com, et notre chaine Youtube : https://youtube.com/musiquederiviere, car quelques vidéos vont être mises en ligne au mois d'août. La vidéo de reprise de " Murdurer " (LOW) vient justement de paraître, ainsi que notre participation à l'Avant-Scène l'émission (un titre live + 1 interview!) les liens sont dans l'onglet vidéo ! Au 10 juin 2019 : Suivez-nous sur Instagram @musiquederiviere Nous publions très régulièrement du contenu exclusif sur ce réseau, alors venez découvrir qui nous sommes via les albums et les artistes qui ont marqué nos vies musicales ! RIVIERE sera en concert sur la place de l'Hôtel de Ville à RUEIL MALMAISON, le 21 juin pour la fête de la musique !! 22h, Place de l'Hôtel de Ville 13, boulevard du Maréchal Foch à Rueil-Malmaison Au 19 avril 2019 : Les vidéos live et interviews du groupe sont en train d'être finalisées et seront mises en ligne tout au long du mois de mai. Pour la fin avril, c'est le tournage et l'enregistrement deux vidéos live qui se préparent ! La première sera une reprise en solo d'une chanson de Dominique A et la deuxième en duo vous fera entendre une cover du groupe étasunien LOW. Au 15 mars 2019 : Nous sommes en préparation d'une petite série de 5 vidéos qui regrouperont présentation du projet, des morceaux jouer en live et des interviews des musiciens. Nous sommes en perpétuelle écriture des textes et enregistrements des maquettes des futures morceaux. Line Up : Josselin RIVIERE : Auteur/Compositeur/Interprète Biographie : RIVIERE est un artiste rock français, basé à Paris. Derrière ce sobriquet évocateur se trouve l'auteur-compositeur Josselin Riviere. Il y fait coexister, inattendues, les sonorités alternatives anglo-saxonnes et la poésie française. Multi-instrumentiste et technicien son, issu de la culture DIY depuis plus de 20 ans, Josselin n'a eu de cesse d'affirmer sa volonté de maîtriser chaque étape de production et de proposer sa vision artistique. Son premier album fait-maison, " Sous le pont où Riviere braille ", se veut, dans une tradition de témoignages et de récits, inspiré par Steinbeck, Fante ou Gaudé. Dans un style contemplatif et parfois surréaliste, l'auteur exprime et évoque ses désillusions, son (dés)engagement, le sexe, sa misanthropie et ses Amours. Musicalement, on peut y entendre le progressif d'un " Deadwing " de Porcupine Tree, l'épique d'un " Innuendo " de Queen ou d'un " Vertigo of Bliss " de Biffy Clyro et la mélancolie d'un Bashung dans " l'Imprudence ". Une menace sourde plane alors comme dans " Take Shelter " de Jeff Nichols... L'esprit de groupe est très important pour lui et c'est en live, accompagné depuis 2018 de ses 4 musiciens, que la musique de RIVIERE, souvent revisitée, prend tout son sens émotionnel. RIVIERE cesse alors d'être le nom de famille de Josselin, et devient le véhicule de son ambition. Il veut surprendre, il veut provoquer, il veut questionner. Il veut donner envie de ne pas céder à la tentation de sombrer là où : " (...) pour eux l'amour n'avait plus aucun sens, était pour le mieux une faiblesse. Leur monde n'était qu'une vaste crasse où résignation rimait avec sagesse. " (extrait de " Aux dieux succéda le vacarme ").