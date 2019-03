Actualités :

Au 15 mars 2019 :

Nous sommes en préparation d'une petite série de 5 vidéos qui regrouperont présentation du projet, des morceaux jouer en live et des interviews des musiciens. Nous sommes en perpétuelle écriture des textes et enregistrements des maquettes des futures morceaux.

Line Up :

Operti Laura : Claviers / Choeurs

Vannier Céline : Basse / Choeurs

Allain Davy : Batterie / Choeurs

Benizeau Quentin : Guitares / Choeurs

Riviere Josselin : Chant / Guitares

Biographie :

RIVIERE est l'expression poétique et musicale de son auteur-compositeur-interprète, Josselin. Issu de la culture rock DIY, il fait ses armes depuis plus de 20 ans dans des formations aussi bien metal, pop, que punk californien. Malgré tout, ses musiques ont toujours été mélodiques et c'est au début des années 2000 avec son ex-projet Caravel, qu'il trouve sa voie et son style dans un rock progressif qu'il envisage à sa manière, dépouillé de soli pompeux et de démonstrations techniques.

Au milieu de l'année 2017, RIVIERE nait et c'est avec ce nouveau projet artistique, qu'il affirme davantage son ambition musicale ; se concentrer sur l'évocation visuelle que l'alliance des textes et de la musique peut générer. Il s'entoure de musiciens professionnels pour construire un univers mélancolique et atmosphérique, sans pour autant délaisser son coté rock et engagé.

RIVIERE is the poetical et musical expression of its lead singer, Josselin. Grown up musician in the DIY culture, he wan his spurs during 20 years in metal, pop or punk bands. After all, his songs had always an melodic aspect and in the early years of the 21th century, with his ex-project named CARAVEL, he finally found his style in his personal vision of progressive rock, washed out of pendantic solos and technical demonstrations !