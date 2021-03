Détails de diffusion du titre : Call Of The Moon Nouveau ! Première diffusion : Today at 15h33 Dernière diffusion : Today at 15h33 Une diffusion depuis saturday 28 september 2019 : Today at 15h33

Rencontre en 2019 de Sebastier Rodier (ex: Viva Gomez, Bazarcore, HHHolmes ) et Charly Foucaud (ex: Call of the Tribe, Bad Call, Lady fuel ) qui se mettent rapidement en quête d'un chant lead...aprés plusieurs auditions, c'est Ceelyna qui prend sa place au sein du groupe début 2020...RUBY BIRD était né !!! Rapidement les compos arrivent, se mettent en place et à l'automne 2020 , enregistrement de 3 morceaux en studio. Sur la lancée le groupe continue à composer en attendant avec impatience le Live.... !!!!

