Actualités: Au 18 Juillet 2017: Promotion du 2ème album " Ascendance " sorti en mars 2017 (chroniques, interviews et concerts) Line up: Céline de l'Ange : Chant

Dutreige Raphaël : Guitares

Bornet Damien : Batterie

Safont Thomas : Guitares et basse Biographie: Sceau de l'Ange propose un univers intense fait d'un Metal Progressif éclectique jouant sur les émotions et leurs contrastes. Cette musique élaborée mais accessible s'habille d'une voix féminine aux couleurs variées allant des sonorités les plus douces aux plus animales. Celle-ci délivre des textes en français intriguant et oniriques ayant pour particularité de privilégier la musicalité et le mystère...

En bref, un projet à l'écart des modes, créatif et original qui ne demande qu'à vous faire voyager ! Après un premier album " Phénomènes ", sorti sous le label M&O Music en novembre 2011, le groupe remet le couvert avec “Ascendance” sorti en mars 2017. Ils confient le mixage et le mastering à Jamie King du Basement Recording NC et collaborent avec C.H.S Prod pour la réalisation de clips dont le premier illustrant le titre “Epineuse Saison” est sorti en juillet 2016. Aujourd'hui, le groupe poursuit sa promotion sur scène et explore déjà de nouveaux projets... Les origines C'est en 2004 que le line-up se stabilise autour des membres fondateurs (Thomas, Raphaël, Florian et Céline) qui choisissent leur nom actuel en référence au côté à la fois onirique et intense qu'ils souhaitent donner au projet. Dès lors, des premiers enregistrements réalisés avec les moyens du bord leur permettent de faire leurs premières scènes. Par ailleurs le groupe continue à aiguiser son répertoire : le Heavy Metal des débuts laisse place à des ambiances plus sombres, planantes et percutantes allant piocher dans divers influences et plus particulièrement le Metal Progressif. Première démo auto-produite : Une case en moins En 2007, le groupe entame l'enregistrement d'une première démo autoproduite qui ne verra le jour qu'en automne 2008. Pour ce premier effort discographique, les critiques sont positives tandis que Sceau de l'Ange rencontre un public réceptif lors des concerts de l'année 2009 ce qui encourage le groupe à entamer la composition d'un premier album. Premier album : Phénomènes Après 2 ans de travail, c'est en Novembre 2011 que parait " Phénomènes ", un premier album tout en contraste sur le thème des phénomènes émotionnels et leur beauté complexe. Le disque sort en bacs (FNAC, Virgin...) et en numérique (Believe, iTunes, Deezer...) sous le label M & O Music. Un soin tout particulier a été apporté à la production. En effet, on notera la collaboration de Brett Caldas-Lima (Kalisia, Whyzdom, Auspex, To-Mera...) au mixage et mastering, ainsi que la participation de l'illustrateur américain Travis Smith (Opeth, Iced Earth, Katatonia, Eluveitie...) qui a réalisé l'artwork. Par ailleurs, le groupe effectue une série de concerts à travers la France pour la promotion de ce premier album. Actualité et projets : un second album en préparation Fort de cette première expérience discographique, c'est en 2012 que Sceau de l'Ange entame la composition d'un second album, toujours fidèle à l'esprit libre et éclectique du groupe. Aux petits soins pour ce nouveau projet, ils confient le mixage et le mastering de l'album à Jamie King (The Basement Recording NC), ingé-son américain d'expérience, notamment producteur privilégié de Between the Buried and Me. En parallèle, un clip réalisé par C.H.S Prod (Smash Hit Combo, Deficiency...) est sorti en Juillet 2016. Entre-temps, Florian Jacquet est remplacé par Damien Bornet à la batterie. Le groupe se prépare actuellement pour présenter sur scène son nouvel album " Ascendance " sorti en mars 2017.