Actualités : Au 18 décembre 2018 : Voici le lien de "Possessed" une nouvelle zik qui sera sur notre prochain album "Reborn In Blood"!! Bonne ecoute à tous! Au 25 septembre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=OZZtg9FccgU voici un nouveau morceau de S.T.F.U ! Ce dernier figurera sur le prochain album du groupe !!! Bonne écouuuuuute !!! On est vraiment de retouuuur et dans la violence !!! Au 13 septembre 2018 : Nous avons littéralement GALERE pendant des mois, avec les changements de line up etc... Cela nous a pris énormément de temps.... Mais ça y est, nous revenons pour de bon on s'est remis à bosser bien correctement et L'ambiance du groupe est au top !!! Motivation extreme !! Donc déjà nous avons fait un teaser pour présenter notre nouveau batteur ! Avec un petit bout de zik du prochain album (extrait de la zik "Reborn In Blood") !! Voici le lien ! Avec une imitation spéciale Max DAVID en cadeau ! hahaha https://www.youtube.com/watch?v=aYO-NU6rnUM Au 20 Novembre 2017: Depuis bientot 1 mois nous avons fêté l'arrivée d'Adrien, notre deuxième guitariste !

Et nous cherchons maintenant un nouveau batteur, (qui maitrise le thrash metal et le punk, et aussi la double pédale) sur Lyon ou dans les environs ! Si il y a des motivés n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre messagerie facebook on donnera plus de détails (local de repete, le tournant du groupe au niveau du style musical etc etc) Au 20 Novembre 2016: Le groupe bosse en ce moment sur leur prochain album! Au 18 Août 2016: Le dernier EP est toujours en vente au gibert joseph de Lyon ! A coté de la place bellecour !! Au 18 Mai 2016: Chronique d'un concert à écouter par ici Au 17 mars 2016: Entrée en diffusion du nouvel EP : No Safety Notch 3 Nouveau titre en diffusion radio + en écoute dans cette page !! Au 16 février 2016 : Teaser avec un morceau du nouvel Ep de STFU disponible en section vidéo ou ici !! Au 11 Février 2016: de nouvelles photos sont disponible en section photo de cette fiche ou ici Line Up : Max David : Guitare / Chant

Adrien Madrignac : Guitare

Pedro Ventura : Basse

Olivier Cagnin : Batterie Biographie : S.T.F.U est un groupe de Punk/Thrash, qui a vu le jour en octobre 2013. Après avoir composé 9 morceaux, S.T.F.U prend la route en Mai 2014 pour enregistré le premier album au DLM studio chez notre ami Ludovic Dupont à Monistrol sur Loire, l'album a vu officiellement le jour le 6 Juin 2014 Un clip a été réalisé dans la foulée en Juillet 2014, puis, après quelques concerts dans des salles comme le Darts, La Marquise, le Ninkasi KAFE, le Blogg ou encore le Ninkasi KAO, retour chez DLM studio pour enregistré un single (intitulé " Lost Of Control ") qui est sortie en Mai 2015. S.T.F.U prépare maintenant un EP, dont l'enregistrement débutera en Janvier 2016 histoire de bien commencer l'année ! Influencé par des groupes comme, Suicidal Tendencies, Slayer, D.R.I, The Ramones, Fu Manchu ou encore Queens Of The Stone Age, S.T.F.U c'est des compos efficaces qui rentrent dans le lard ! Donc si tu veux de la violence,du rock'n'roll avec une touche thrash metal on est la !! Stay S.T.F.U !!