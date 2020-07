Actualités : Au 4 juillet 2020 : Sortie de l'album concept 'Raymond' le 15 juin et préparation d'un EP 4 titres. Line Up : John Harding : Guitare / Chant Alexandre Poirrier : Bass Thomas Buineau : Batterie Florian Godier : Claviers / Chant Quentin Frésillon : Guitare / Chant Nick Blazy : Percussions Biographie : En 2011, c'est au sein de The Black Flower of Bakery que les deux membres fondateurs du groupe, le britannique John Harding et Alexandre Poirrier (Fellini Félin, Colonel Mushroom, AL AVI) se découvrent. Par la suite, la rencontre entre John Harding et Nicolas Sauvey (Dätcha Mandala) est le catalyseur pour la formation d'un groupe. Cette première formation inclura alors Jérémy Saigne et Jean-Baptiste Mallet, les 2 autres membres de Dätcha Mandala, ainsi que Vincent Magat au clavier. Le groupe enregistre un premier EP intitulé Seven Pills en 2013 puis un second, Similar Minds, en 2015. C'est en 2018 que le groupe se reforme et prendra sa forme actuelle. John Harding et Alexandre Poirrier nomment alors Quentin Frésillon (Sap Temple, Yyellow) à la guitare, Thomas Buineau (AL AVI) à la batterie, Florian Godier (Colonel Mushroom) au clavier et Nicolas Blazy (Sbonk, Terra Delia) aux percussions. Depuis Salamander Jive a donné plus d'une trentaine de concerts partageant la scène avec des groupes tels que Moonwalks (USA), Ouzo Bazooka (Israël) ou Flamingods (UK). Le groupe propose aujourd'hui une musique rock inspirée des textes, écrits en anglais, de John Harding. Il est néanmoins fréquent que ces 6 musiciens s'amusent à passer, le temps d'un morceau, des années 60 aux années 90, du rire aux larmes, de la douceur à la noirceur ou de la funk au psychédélisme.