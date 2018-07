Actualités : -2 clips en préparation. -En tournée en octobre/novembre à travers toute la France. -EP à paraître. Line Up : Dourneau Jérémy : chant Jolivet Julien : guitare Gatuingt Raph : guitare / choeurs Le Solleu Eliott : basse Silvestre Aaron : batterie Biographie : Seeds of Mary voit le jour fin 2011 et commence rapidement à écumer les salles bordelaises pour propager son rock teinté de grunge et de métal. Après un premier 7 titres sorti en 2013 et de nombreux concerts en aquitaine, le groupe entreprend sa première tournée française alors qu'il travaille sur l'enregistrement de son premier album, Choose Your Lie, qui sortira fin 2015 et précisera sa direction artistique: ambiances sombres, riffs puissants et harmonies vocales constantes. Après quelques changements de line-up, le groupe reprend la route le temps de plusieurs tournées pour défendre ce premier opus aux quatre coins de l'hexagone, avec également un passage en Suisse et en Belgique. L'album sera le "coup de coeur" de Rock Hard Magazine et vaudra au groupe une signature sur le label Send the Wood, et une distribution par Season of Mist. Forts de leurs expériences, ayant partagé la scène avec de nombreuses formations de renom (Nashville Pussy, Klone, AQME, Peter Pan Speed Rock, Bukowski...), les Seeds entrent alors en studio pour enregistrer leur nouvel album, The Blackbird and the Dying Sun, qui sortira en octobre 2017 chez Klonosphere et sera toujours distribué par SOM. Le groupe a digéré ses influences et affine encore son style, offrant une musique toujours plus sombre, mature et incisive, portée par des prestations de plus en plus percutantes.