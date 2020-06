Actualités :

Au 12 juin 2020 :

Nouvel album From Nothing To Nowhere en diffusion

Au 4 avril 2020 :

Après un long silence "radio", on a du nouveau !

On vient de publier deux singles de notre prochain album et il y a deux clips à se mettre sous la dent !

Au 26 août 2018 :

1er Album INSOMNIAC sorti en Mars 2017. Second clip IN VITRO issu de cet album, fraichement sorti le 03/07/2018.

Line Up :

Pierre-Olivier Pou - Spoox : Drum

John Bellemon : Guitar / Fx / BackVocal

Pierre-Marie Chaffotte : Guitar / Keys / Electronica / BackVocal

Loïc Chanut - Low : Bass / LeadVocal

Biographie :

September Again mélange des essences de trip-hop, de stoner, de post rock, et d'électro,

pour trouver une structure, un sens, une vibration commune, et les libérer dans une musique rock

épidermique puissante et atmosphérique. Le quatuor annécien alterne riffs abrupts et sons

cristallins, boucles électro hypnotiques, vagues denses et ambiances aériennes aux couleurs

saturées.



Projet couvé depuis 2012, années de complicité, de complexité, de recherches, de marrades,

pendant lesquelles le trio harmonique - John / PM / Loïc - teste ses compositions, casse ses

structures, ses zones de confort. Durant cette période, l'alternance de différents batteurs au sein

du groupe lui apportera de la richesse et de la solidité lors de ses passages sur scène.



September Again est né officiellement en septembre 2015, année de rencontre de son batteur

Pierre-Olivier. Mêlant groove et puissance, l'alchimie est évidente, spontanée. Le line up est alors

figé.

En 2016, sort le premier clip " Superstitions " suivi du single " Falls ", annonciateur du premier

album du groupe.

https://youtu.be/iVmEj0jegZY, https://youtu.be/h5v8irLei8s



Début 2017 sort " Insomniac ", premier LP de 12 titres : https://septemberagain.bandcamp.com

Cet album représente l'aboutissement de ces 5 années de recherches, d'exploration, et de

façonnage de l'identité du groupe. Refermée par le clip du morceau " In vitro ", cette période a

réellement écrit l'histoire humaine du groupe, et la rencontre avec des gens de tous horizons

confortant le groupe annécien dans sa forte identité musicale et scénique.

https://youtu.be/HNrfPujgfro



Pour les 4 membres du groupe, un extrait de chronique de Raphaël Duprez - Indiemusic.fr -

renvoie particulièrement à ce que leur musique tente de véhiculer : " Soufflant le chaud et le froid

avec une dévotion complète pour ses compositions, le groupe se montre obsessionnel dans ses

intentions, alternant moments apaisés et faussement conciliants, avec des tourments diaboliques

et à la frénésie communicative. September Again délivre un disque à la progression inexorable,

entrecoupé de douceurs fraîches et glacées se métamorphosant en lave incandescente pour mieux

valoriser un langage à la fois furieux, destructeur et radicalement humain dans ses mouvements

d'humeur "

A l'instar d'indiemusic.fr, de nombreuses chroniques ont encensé Insomniac à sa sortie, et reconnu

la qualité artistique, la profondeur, et le perfectionnisme de ses musiciens : vacarm.net,

lordsofrock.fr, Ahasversus - Métaux en tout genres, spirit of rock... et d'autres...



Après 2 ans de concerts, de rencontres et de scènes marquantes comme le Gibbus à Paris,

l'Ampérage de Grenoble, le Monster Rock à Fréjus, l'envie de composer, d'avoir encore plein de

choses à dire reprend le dessus.



La reprise du tube rap " Gangsta Paradise ", que le groupe s'est autorisé à revisiter, leur permet de

jouer désormais avec leur façon d'appréhender et de s'approprier la musique, en y apportant leur

propre touche d'émotion.



La décision de figer 4, puis 5 compositions a abouti finalement à l'enregistrement d'un album

entier, orienté naturellement vers le studio "Artmusic". Celui-ci, ayant initialement oeuvré sur le

premier album Insomniac, a une nouvelle fois pu délivrer son approche du son, se rapprochant au

mieux de ce que le groupe voulait faire ressentir.



Une composition dans l'urgence du moment qui se ressent sur ce nouvel album, plus direct, plus

varié, plus lumineux.

Ces 10 pistes traduisent la volonté du groupe de s'affranchir un peu plus encore des influences

pour continuer à créer leur identité propre.



Le clip de " Circles ", premier extrait de l'album annonce ce virage vers plus de clarté, tout en

restant dans une mélancolie assumée et une direction artistique cohérente et affirmée.

https://youtu.be/Ya4LOw1viHQ



" From Nothing to Nowhere ", album mélancolique et rageur de 10 titres, parfois brutaux,

parfois progressifs, moins expérimentaux que ceux d'Insomniac mais explorant plus d'émotions.

Il se veut une suite logique de celui-ci, et un regard du groupe sur la trajectoire du monde, dénuée

de sens, et sur les incapacités à constater les failles, et leurs solutions :

Le paradoxe des rapports humains, leurs richesses, leurs failles, l'espoir invisible d'un monde

meilleur, caché derrière le verre infranchissable et incassable des écrans et des masques à porter.

Il sort en cette année 2020...