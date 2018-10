Actualités : Au 26 août 2018 : 1er Album INSOMNIAC sorti en Mars 2017. Second clip IN VITRO issu de cet album, fraichement sorti le 03/07/2018. Line Up : Pierre-Olivier Pou - Spoox : Drum John Bellemon : Guitar / Fx / BackVocal Pierre-Marie Chaffotte : Guitar / Keys / Electronica / BackVocal Loïc Chanut - Low : Bass / LeadVocal Biographie : September Again mélange des essences de trip-hop, de stoner, de post rock, et d'électro, pour trouver une structure, un sens, une vibration commune, et les libérer dans une musique rock épidermique puissante et atmosphérique . Le quatuor annécien alterne riffs abrupts et sons cristallins, boucles électro hypnotiques, vagues denses et ambiances aériennes aux couleurs saturées.



Projet couvé depuis 2012, années de complicité, de complexité, de recherches, de marrades, pendant lesquelles le trio harmonique - John / PM / Loïc - teste ses compositions, casse ses structures, ses zones de confort. Durant cette période, l'alternance de différents batteurs au sein du groupe lui apportera de la richesse et de la solidité lors de ses passages sur scène.

September Again est né officiellement en septembre 2015, année de rencontre de son batteur Pierre Olivier. Mélant groove et puissance, l'alchimie est évidente, spontanée. Le line up est alors figé. Début 2017 sort " Insomniac ", premier LP de 12 titres. Un an après la sortie de son clip " Superstitions " et du single " Falls ", cet album représente l'aboutissement de ces 5 années de recherches, d'exploration, et de façonnage de l'identité du groupe. Pour les 4 membres du groupe, un extrait de chronique de Raphaël Duprez - Indiemusic.fr - renvoie particulièrement à ce que leur musique tente de véhiculer: " Soufflant le chaud et le froid avec une dévotion complète pour ses compositions, le groupe se montre obsessionnel dans ses intentions, alternant moments apaisés et faussement conciliants, avec des tourments diaboliques et à la frénésie communicative . September Again délivre un disque à la progression inexorable, entrecoupé de douceurs fraîches et glacées se métamorphosant en lave incandescente pour mieux valoriser un langage à la fois furieux, destructeur et radicalement humain dans ses mouvements d'humeur "



Souhaitant autant que faire se peut, s'écarter des étiquettes et des boites, September Again préfère citer les groupes qui les ont marqué au fer rouge, auprès desquels ils puisent leur énergie, leurs émotions, et essayent de créer leur couleur propre : des maitres comme Incubus , Ghinzu, Archive , Massive Attack, Deftones, Radiohead, Muse, Ez3kiel, Foo Fighters, Nine inch Nails, ou même les Floyds, les Chemical Brothers, Russian Circles, Mass Hysteria, Kasabian...