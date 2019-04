Seven Ages est une formation Brit-Pop Rock originaire de Paris. Leur univers musical s'aventure jusqu'aux frontières du Stoner Rock, marqué par des riffs made in Queens of the Stone Age, tout en restant ancré dans l'énergie brute et la vision mélodique de la pop anglaise dans les veine des Arctic Monkeys. Dilemmes, obsessions, vices et solitude submergent le héros alors forcé de faire face à ses démons.

