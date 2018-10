Crée en 2009 à Dijon, SEVVES façonne un son de groupe massif et organique avec des riffs incisifs, une rythmique puissante et une voix rock. De cette période où plusieurs batteurs vont se succéder, naîtront en 2011 et 2013 deux EP enregistrés, réalisés et publiés en auto-production. Rejoint par un claviériste, le groupe en assure la promotion sur scène avec notamment une première partie pour le groupe EIFFEL saluée par le public et la presse.

