Ayant assuré ses premières scènes auprès de nombreuses têtes d'affiche, comme les déjantés Little Big, les incontournables Punish Yourself et les rois de la dark electro Hocico, Shaârghot continu de faire parler de lui avec ses shows extrêmement énergiques, ses performances et costumes post-apocalyptique et son métal martial aussi dansant que percutant.

