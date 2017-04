Actualités:

Au 27 Avril 2017:

réalisation d'un clip en stop motion et préparation de la tournée 2017.

Line-up:

Boss : Guitariste/Chanteur Lu : Violon Steff : Accordéon Turtle : Basse Nils : batterie

Biographie:

Groupe de rock festif de la région de Belfort, les SHOEPOLISHERS (traduisez cireurs de pompes) ont connu depuis quelques années une ascension fulgurante. Ils sont présents sur de nombreuses scènes et festivals à travers la France, la Belgique et la Suisse, et même l'Algérie ou leur passage à Alger à laissé une empreinte indélébile : à voir ici

Leur musique est un mélange folk/rock agrémenté de consonances celtiques aux paroles délirantes (en français) qui emmènent le public à Blairoland, un monde imaginaire (quoi que ...) dans lequel se côtoient des personnages que l'on retrouve au gré des chansons dont certain sont déjà devenu des stars internationales comme Olga ou Léon.

Grâce à ce mélange original, mais également à leur énergie et à leur charisme scénique, les " Shoepolishers " sont passés maîtres dans l'art de déchaîner les foules. Un concert des Shoepolishers peut-être considéré comme une bande dessinée sonore.

-Décalés, hors norme, innovants (presse)

-Les Shoepolishers entraînent la foule dans leur show délirant (presse)

-La musique des Shoepolishers ne laisse personne indifférent : un cocktail magique qui prend à tous les coups (presse)

-Un show bourré d'humour, d'énergie et de bonne humeur (presse)

Avec plus de 500 concerts et 5 albums vendus à plus de 10 000 exemplaires, les ShoePolishers sont devenus un des groupes émergeants de la scène rock française avec lequel il faudra désormais compter.

Après quelques remaniements, le groupe revient en 2016 plus festif rock et déjanté que jamais avec un nouvel album avec lequel ils partent sur les routes de France de Navarre et de Blairoland.

Désireux d'être toujours plus inventifs et innovants, ils sortent en septembre 2016 une bande dessinée qui met en images les paroles délirantes des chansons, et qui plonge le public dans le petit monde de Blairoland qu'ils présenteront lors de leur tournée 2017

Sur scène, c'est la grosse fête, les 5 cireurs de pompes : Boss : guitare /chant ; Steff : Accordéon ; Lu : violon ; Turtle : basse ; Nils : Batterie, jouent avec le public qui fait partie intégrante du spectacle et qui en redemande encore et encore.

Un concert Shoepolishers ne s'écoute pas : il se vit