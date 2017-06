Siiilk est un groupe Lyonnais formé à la suite d'une rencontre entre 6 musiciens : Richard Pick, Gilbert Gandil et Jacques Roman du groupe "Pulsar", Catherine Pick, Guillaume Antonicelli et Attilio Terlizzi. Leur premier album "Way to Lhassa"(septembre 2013) évoque un univers poétique et musical qui nous fait voyager des plaines de Flandre aux contreforts de l'Himalaya, avec l'apport d'instruments divers (Doudouk, santour, harmonium indien, tampouras, etc...), oeuvre sensible, empreinte de sincérité, dont certaines sonorités orientales ou post-floydiennes nous invitent à un envol dans l'extase psychédélique et l'apaisement.

Mai 2017, sortie du second album " Endless mystery ", Siiilk renoue avec la création et nous transporte dans les contrées imaginaires des mystères de l'âme. Au travers de sonorités sensibles et intenses, leurs mélodies chantent des paysages d'émotion et de mélancolie. Les 9 titres de ce nouvel album se fondent alors en une symphonie intemporelle, dans la grande tradition du Rock Progressif.

English:

Siiilk is a rock band from Lyon formed following the encounter of 6 musicians: Richard Pick, Gilbert Gandil et Jacques Roman of " Pulsar ", Catherine Pick, Guillaume Antonicelli and Attilio Terlizzi. Their first album " Way to Lhassa " (September 2013) depicts a poetic and musical universe that takes us from the plains of Flanders to the foothills of Himalaya with the help of various instruments (doudouk, santur, Indian harmonium, tambours...), throughout a sensitive and sincere piece of musical work, whose oriental or post-floydian sounds invite us to an ecstatic and psychedelic trip, as well as to a journey into tranquillity.

In May 2017, upon the release of their second album " Endless Mystery ", Siiilk revives its creative power and takes us to the imaginary realms of the mysteries of the soul. Through sensitive and intense sounds, their songs speak about landscapes of emotion and melancholy. The 9 tracks of this album become one timeless symphony, consistent with the great tradition of progressive rock.