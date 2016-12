Actualité : Au 20 Novembre 2016: Le groupe à pris un peu de retard, le nouvel album sortira printemps 2017. Quelques anecdotes: Le batteur Attilio Terlizzi accompagnera Jane Birkin sur le concert de ses 70 ans a Clermont Ferrand. Richard Pick a participé a l'album de STRANGE MILK dernierement chroniqué sur Rock and Folk comme une des sorties vinyle les plus attendues. Le VINYLE Way to lhassa est dispo a 10 euros plus 5 euros frais d'envoi contact sur la fiche album Au 18 Août 2016: SiiiLK est en train de finaliser son nouvel album "Endless mystery" qui sortira en fin d'année chez Musea apres plus de 2 ans de travail sur ce nouvel opus Au 17 Février 2016 : Ajout de 3 nouvelles photos en section photo !! Ou ici !! Au 15 décembre 2015 : SiiiLK est en pleine élaboration de son nouveau CD qui sortira cet été chez Muséa. Catherine Pick qui était "invitée" sur le premier album fait partie maintenant du groupe et apportera deux nouvelles compositions sur le nouveau projet. Gilbert Gandil et Jacques Roman nos deux ex PULSAR sont également en pleine composition Le premier projet était richement illustré par le célèbre graphiste Kaviiik, pour le nouvel album , le photographe lyonnais David Anémian apportera son univers photographique intemporel très en osmose avec la musique de SiiiLK. Au 01 Mai 2015 ! SiiiLK sort de 4 jours de résidence en vue des concerts avenirs et de la sortie de leur nouvel album début 2016 chez Musea. Concert le 6 juin 2015 dans le cadre du festival "Jazz a cours et à jardins" a Lyon dans les jardins de l'antiquaille vers 19h en première partie de Didier Malherbes (Gong, Adouk trio) Line Up : Richard Pick : Guitariste / Auteur / Compositeur Guillaume Antonicelli : Basse Attilio Terlizzi : Batterie Gilbert Gandil : Guitariste Jacques Roman : Claveriste Invités sur le dernier album "Way to Lhassa" : Jean-Nicolas Susse : Vocaux / Harmonium / Cor. Catherine Pick : Chant Hagop Boyadjian : Doudouk Paul Grant : Santur indien Adrien Bernard : Chant / Violon / Direction des choeurs. Gabrielle Vargiu: Flute taversière Biographie : Siiilk se forme en 2010 à Lyon autour de Richard Pick , guitariste auteur compositeur avec l'inséparable duo basse batterie , Guillaume Antonicelli et Attilio Terlizzi. Très vite, ils sont rejoints par un autre duo illustre, le guitariste Gilbert Gandil et le clavieriste Jacques Roman, tous deux issus du célèbre groupe Pulsar . Formation originale de rock progressif , Siiilk travaillera pendant plus de deux sur le projet "Way to Lhassa ", un chemin initiatique musical chanté par Richard en anglais qui décrit un voyage entre l'enfance et l'âge adulte avec ses doutes , ses questionnements ,ses apaisements et son exaltation à la beauté. Pour renforcer la sincérité de cette narration, certaines prises de son ont été enregistrées en Inde dans des temples (morceau "Way to Lhassa")