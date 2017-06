itare) et David (chant et guitare) forment la base du groupe en 2008, mais c'est avec l'arrivée de Flavien (batterie) durant l'été 2009 que le groupe se met à composer sérieusement. Aucune limite n'est imposé, du brutal jusqu'au mélodique le quatuor exploite ses envies et se laisse porté par leur imagination. Une première démo 4 titres sort en juin 2011 "Follow us". En février 2012 le groupe rentre à nouveau en studio pour enregistrer cette fois-ci un album. "Faceless" le premier album du groupe sort finalement le 9 Mars 2013. Au début de l'année 2015, Chris annonce au groupe qu'il devra arrêter de jouer de la basse car il souffre de problèmes aux mains. Il assure tout de même encore une date. Au début de l'été, Sebastien Pannetier, un ami du groupe, est recruté en temps que bassiste intérimaire afin d'assurer deux concerts. A la fin de la saison, Sébastien et Sinorma décide de continuer leur collaboration mais face à un emploi du temps trop chargé et aux besoins du groupe, Sébastien quitte le groupe à son tour en février 2016. Depuis juillet 2016 Guillaume Lagger, également bassiste de Burning Flesh, reprend la basse pour Sinorma.

Sinorma est un groupe de thrash/death métal aux multiples influences qui allie puissance et rapidité pour un cocktail explosif. Christophe (basse), Arnaud (gu itare) et David (chant et guitare) forment la base du groupe en 2008, mais c'est avec l'arrivée de Flavien (batterie) durant l'été 2009 que le groupe se met à composer sérieusement. Aucune limite n'est imposé, du brutal jusqu'au mélodique le quatuor exploite ses envies et se laisse porté par leur imagination. Une première démo 4 titres sort en juin 2011 "Follow us". En février 2012 le groupe rentre à nouveau en studio pour enregistrer cette fois-ci un album. "Faceless" le premier album du groupe sort finalement le 9 Mars 2013. Au début de l'année 2015, Chris annonce au groupe qu'il devra arrêter de jouer de la basse car il souffre de problèmes aux mains. Il assure tout de même encore une date. Au début de l'été, Sebastien Pannetier, un ami du groupe, est recruté en temps que bassiste intérimaire afin d'assurer deux concerts. A la fin de la saison, Sébastien et Sinorma décide de continuer leur collaboration mais face à un emploi du temps trop chargé et aux besoins du groupe, Sébastien quitte le groupe à son tour en février 2016. Depuis juillet 2016 Guillaume Lagger, également bassiste de Burning Flesh, reprend la basse pour Sinorma.

