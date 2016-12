Actualités: Au 04 Août 2016 En cours de préparation de nouveaux morceaux en vue d'une présentation Live du groupe en 2016/2017 Line Up: LESTERLE ANNE: chant

FERRATGES Laurent : guitares / chant

KLEBER-LAVIGNE Olivier: Guitares

BIANNE Serge: basse

FILIATREAU Niko: batterie Biographie: Le premier album de compositions Pop/Rock de SIXTY-FOUR WISHES, " Land of Splendor ", enregistré fin 2015-début 2016, vient à peine d'être pressé et commence sa jeune vie.

Chaque morceau de ce premier album a son univers propre ....dignes héritiers de la pop des Beatles mais aussi d'une culture Rock des années 60/70 (voire du jazz des années 40/50 !), Anne et Laurent ont laissé s'exprimer leurs différentes influences musicales , ce qui donne au final des couleurs très variées à cet album... Porté avec beaucoup de passion et d'enthousiasme, l'album raconte et illustre à sa manière les élans et les sentiments universels qui animent ses géniteurs : colère face aux offenses faites à notre planète terre (Land of splendor), errements amoureux (Highway for love, Say nothing), malaise face à des vies privées de sens et de but (Days of groan, Have you seen, Another way to go), côtoient la difficulté du deuil (Angel ghost), et l'élan vers l'autre, la recherche de la fraternité à travers la musique, au-delà des différences apparentes (A walk on Bourbon street, Everybody's a rock). Un album finement ciselé, à fleur de peau, entre émotion, énergie et ironie distante... Laurent FERRATGES : Musicien d'expérience, il est à l'origine du projet " SIXTY-FOUR WISHES " après une carrière de guitariste au service de répertoires et d'artistes variés : Chanson française (Tonton Georges trio), Jazz manouche et swing (Can I Swing, Gadjo Familia), Pop (Murray Head), Jazz manouche...

Il est le compositeur des morceaux et a " mené la danse " depuis le début de l'aventure.

Il pose ses guitares sur l'album, sa voix sur le titre " Days of groan " et assure les choeurs sur les autres titres de l'album.

Ses influences sont multiples, (Paul Mac Cartney en tête); le Rock des années 60/70 a laissé une forte empreinte sur ses goûts musicaux.

Anne LESTERLE : dans le sillage de Laurent, elle a écrit les textes de l'album et interprété les morceaux. Elle est " venue au chant " par le Jazz, mais s'est laissée séduire avec bonheur par l'énergie du Rock !

C'est à la fois la " femme de l'ombre " et celle qui se retrouve dans la lumière... Anne et Laurent se sont entourés pour cet album de musiciens confirmés: Olivier Kleber-Lavigne: guitariste talentueux de Marilis Orionaa, d'Anne ETCHEGOYEN... Niko Filiatreau : batteur de Manu Dibango sur les tournées mondiales de 1997 à 2001, de Dany Brillant " Un nouveau jour " Tour en 2000, de Marc Berthoumieux (tournée Mexique 1999), de Mike Stern Trio en 2010 et 2012, depuis 2004 avec Khalil Chahine avec lequel il enregistre deux albums... Serge Bianne : bassiste et contrebassiste, il accompagne des artistes français depuis de longues années : KIL DE BLEU, SERGE BARBARO, RAY BIG BAND, Paul CHERON...