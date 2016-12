Actualités : Au 21 Octobre 2016: Le groupe vient de sortir son nouvel EP de 4 titres!! Il est en ligne sur le bandcamp du groupe ici: Au 18 Février 2016 : Les photos de la dernière date organisée par les Informelles salle Stendhal à Grenoble sont disponibles en section photos de cette fiche ou ici !! Au 17 Novembre 2015 : Cet été 2015 a vu naître le premier album du groupe, Old Lover Super Star. Actuellement, Smoky Eyes travaille sur son prochain opus. Line Up : Madie: Chant / Textes Guillaume Poupon (Grey) : Guitare soliste Bruno Jeanmart : Guitare rythmique Erwan Massit : Basse Anthony Cutrone : Batterie Biographie : Formation rock aux diverses influences, 70's & 90's. Allant d'une puissante voix aux soli vigoureux, le groupe parvient à fu sionner différents horizons musicaux afin de créer sa propre identité musicale : Smoky Eyes. Le tout parsemé de teintes de blues avec une allure très garage rock. Suite au premier album "Old Lover Super Star", le groupe sort son nouvel EP "Vice 101". Smoky Eyes est créé en 2009 à l'incitative de Bruno Jeanmart et Madie. La formation évolue alors dans le milieu du Jazz et du Blues au travers de quelques compositions. Un an plus tard, Guillaume Poupon et Paul Plouchard viennent compléter le set agrémentant le groupe de soli et de basse. De cette nouvelle formation découlent encore d'autres morceaux aux sonorités plus Rock. Smoky Eyes voit ensuite l'arrivée en 2011 d'Anthony Cutrone derrière les fûts. Son jeu sec et franc rend le style de Smoky Eyes plus affirmé et dynamique. Le groupe est enfin au complet, avec l'arrivée d'Erwan Massit à la basse suite au départ anticipé de Paul Plouchard. Grâce à la richesse et à la diversité des influences musicales, le groupe développe une réelle identité; son répertoire évolue vers un rock 70's, en mêlant des ambiances jazz et blues. Après s'être produit au sein des salles de la scène locale grenobloise telle que l'Art i cho ou encore la Soupe aux Choux, Smoky Eyes participe au Gresi Blues festival le 4 Juillet dernier, en première partie du groupe Hofman Family. Aujourd'hui, le répertoire de Smoky Eyes compte plus d'une vingtaine de compositions originales et prépare son premier album pour 2013.