So&So What

Actualités : Au 27 janvier 2019 : Sortie de notre nouvel album en juin 2018. Nous sommes en ce moment en tournée en France pour la promotion de ce dernier. Line Up : PEPIN Océane : Chant CHENU Simon : Guitare / Chant / Banjo / Compo / Textes JUAN Pablo : Batterrie BLANC Michaël : Basse RONDI Nicolas : Guitare En sus sur certaines dates : AYOUNI Audrey : Choeur ROUGE Julien : Guitare Acoustique / Choeur Biographie : Après un premier EP aux consonances pop/rock/electro sorti en 2014, le groupe écume la région Rhône-Alpes en concerts pour promouvoir sa musique, porté par leur premier titre 'The Best Day Of My Life', diffusé entre autres sur France 4. Après deux premiers clips musicaux, le groupe sort en 2017 un véritable court métrage fantastique nommé 'Maybe' qui lancera une campagne de " crowdfunding " dans le but de financer un premier album. Ce dernier sort en juin 2018 sous le nom de 'Illusion' et marque une nouvelle signature musicale pour le groupe : un rock plus épuré accompagné d'instruments comme le banjo, la cornemuse ou le tin whistle. Depuis 2013, il parcourt la France et le Suisse : Paris, Lyon, Grenoble, Genève, Martigny etc ... et ont eu le plaisir de faire la première partie des Stars 80 (Cookie Dingler, Compagnie Créole, Frankie Vincent, Plastic Bertrand etc ..) l'année dernière. Ils feront également la première partie de Emji (gagnante Nouvelle Star française) cet été. Il travaille également depuis 2015 avec France 4 pour l'émission "Une saison au zoo". Ces cinq là, amis à la vie comme à la scène, vous transportent dans leur univers où lâcher- prise, folie et Rock'n Roll sont les maîtres mots.